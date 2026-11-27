Tекст: Дмитрий Зубарев

«Министерство туризма продолжает работать с авиакомпаниями. Транспортная доступность очень важна, и прямой рейс между Россией и Филиппинами был бы отличной идеей», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

Инг напомнил, что сейчас выполняются чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска, которые продлятся до конца марта. Он подчеркнул, что Манила заинтересована в росте числа туристов из России, особенно в зимний сезон.

«Мы будем рады любой авиакомпании, если удастся наладить сообщение между нашими странами», – добавил Инг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава филиппинского МИД Тереса Ласаро сообщила об ожидаемом до конца года запуске прямых рейсов авиакомпании S7 из Владивостока на остров Себу.

Также замглавы Минпромторга Алексей Груздев сообщил о планах возобновить прямые рейсы между Россией и Филиппинами в октябре.

Кроме того, Минтранс России начал переговоры о запуске прямых рейсов в Бразилию, Малайзию и Пакистан.