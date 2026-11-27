Москва и Краснодар возглавили спад числа ипотечных сделок в новостройках

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За 10 месяцев 2026 года число лотов, купленных в ипотеку в новостройках городов-миллионников РФ, сократилось на 11,6%, до 115,86 тыс. лотов. Лидеры падения ипотечного спроса – Москва с падением на 35,8%, и Краснодар с падением на 22,3%», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

По данным аналитиков, в Москве за десять месяцев 2026 года с ипотекой купили 24,72 тыс. объектов против 38,53 тыс. годом ранее. Снижение стало крупнейшим среди миллионников и в абсолютном выражении – на 13,81 тыс. объектов. При этом доля ипотеки в столице выросла с 58,4% до 60,3%. Причина в том, что покупки без привлечения кредита упали еще сильнее – на 40,6%, с 27,44 тыс. до 16,3 тыс. объектов. Москва сохранила первое место среди миллионников по числу ипотечных покупок.

В Краснодаре число объектов, приобретенных в ипотеку, уменьшилось с 15 тыс. до 11,7 тыс. Всего в городе продано на 3,65 тыс. лотов меньше, чем годом ранее. Продажи без ипотеки снизились на 10,8%, с 2,66 до 2,37 тыс. объектов. Доля ипотеки в структуре спроса краснодарских новостроек снизилась с 85 до 83,1%. По этому показателю Краснодар переместился с первого на второе место среди городов-миллионников, уступив Омску, где доля ипотечных лотов по итогам 10 месяцев составила 83,4% в общей структуре сделок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские банки увеличили выдачу ипотечных кредитов почти на 40%.

Также молодые россиянки стали брать жилищные кредиты значительно чаще мужчин.

Кроме того, Москва возглавила рейтинг городов с падающим предложением новостроек.