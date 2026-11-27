При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Американцы выстроились в очередь на реставрацию русских самоваров
В США возникла очередь на реставрацию русских самоваров
В Соединенных Штатах образовалась очередь на реставрацию старинных русских самоваров, рассказала коллекционер и реставратор из Пенсильвании Ольга Баранова.
«У меня постоянно лист ожидания на реставрацию – 20 человек или более. Поскольку у меня трое детей, я занимаюсь этим в свободное время и в свое удовольствие», – сказала Баранова РИА «Новости».
По словам реставратора, работа трудоемкая: над одним самоваром она трудится не один день. В работе есть и дореволюционные экземпляры, которым Баранова дает новую жизнь целиком – от рихтовки до восстановления запчастей.
Реставратор обратила внимание, что американцы и русские по-разному подходят к делу: американцам достаточно почистить самовар, отполировать и покрыть лаком, а русские хотят, чтобы он был в рабочем состоянии.
Для многих семей это не просто старинный предмет, а реликвия: потомки эмигрантов в третьем-четвертом поколении помнят самовары бабушек и дедушек, а кто-то рассказывал, что дедушка уезжал из России и взял с собой только самое ценное, в том числе самовар.
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