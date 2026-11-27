При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Группировка «Север» сбила более 60 летевших к границе России дронов ВСУ
В Харьковской и Сумской областях силы ПВО группировки войск «Север» за одну ночь перехватили и уничтожили 62 беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону приграничных регионов России.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск «Север» за ночь был обнаружен пролет 62 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов РФ», – цитирует группировку ТАСС.
Координаты целей немедленно передали расчетам ПВО. В результате боевой работы все украинские БПЛА были уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за 10 дней уничтожили более 1,5 тыс. беспилотников ВСУ.
В четверг расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских вооруженных формирований на территории Сумской области.