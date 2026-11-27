Tекст: Антон Антонов

После тушения пожара были обнаружены тела женщины и ее троих детей. Мужчине удалось спастись, ему оказывается медицинская помощь, сообщает ведомство в «Максе».

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причины пожара будут установлены по результатам пожарно-технической судебной экспертизы, для установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следственное управление СК по Республике Ингушетия возбудило уголовное дело после гибели трех человек при отравлении угарным газом в частном доме в Назрани.

В начале месяца прокуратура Ростовской области начала проверку после обнаружения тел четырех человек с признаками отравления угарным газом в частном доме в Батайске.

В жилом доме в поселке Камарчага Красноярского края погибли женщина и двое малолетних детей, приехавших к ней в гости.