При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Генсек СНГ Лебедев: Молдавия может остаться примерно в 26 договорах Содружества
Молдавия, выходящая из Содружества независимых государств, может остаться примерно в 26 договорах организации, переговоры об этом еще продолжаются, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«Сейчас мы рассматриваем возможность оставления Молдовы в составе этих договоров. Будет, видимо, решено, что Молдова останется в части – примерно 26 договоров, в которых она может остаться. У нас еще до 8 апреля, когда истекает год [с момента запуска процедуры выхода Молдавии из СНГ], время есть. Сейчас переговоры ведутся», – сказал Лебедев ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лебедев ранее заявлял о желании Молдавии остаться в 26 соглашениях Содружества.
В августе постоянный представитель России при СНГ Александр Лукашевич предупредил Молдавию о последствиях выхода из Содружества.
Лукашевич также заявлял о лишении Молдавии свободной торговли при выходе из СНГ.