Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас мы рассматриваем возможность оставления Молдовы в составе этих договоров. Будет, видимо, решено, что Молдова останется в части – примерно 26 договоров, в которых она может остаться. У нас еще до 8 апреля, когда истекает год [с момента запуска процедуры выхода Молдавии из СНГ], время есть. Сейчас переговоры ведутся», – сказал Лебедев ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лебедев ранее заявлял о желании Молдавии остаться в 26 соглашениях Содружества.

В августе постоянный представитель России при СНГ Александр Лукашевич предупредил Молдавию о последствиях выхода из Содружества.

Лукашевич также заявлял о лишении Молдавии свободной торговли при выходе из СНГ.