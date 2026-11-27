На вакцинацию девочек от ВПЧ заложили 17,4 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вакцинацию девочек до 12 лет от вируса папилломы человека планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок России.

«ВПЧ – одна из основных причин ряда онкологических заболеваний. Поскольку ВПЧ передается в основном половым путем, максимальный защитный эффект прививка дает, если сделать ее до начала половой жизни. Именно поэтому в Национальный календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию девочек 12 лет», – цитирует Макарову РИА «Новости».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Расходы на здравоохранение в следующем году составят 1,88 трлн рублей. На вакцинацию детей против ВПЧ предусмотрено 17,4 млрд рублей на три года: в 2027 году – 3 млрд рублей, в 2028 и 2029 годах – по 7,2 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о включении российской вакцины от ВПЧ в национальный календарь прививок в 2027 году.

Президент Владимир Путин поручил Минздраву до июня 2027 года расширить календарь прививок вакцинацией от ВПЧ.

В сентябре Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году.