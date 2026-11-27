Tекст: Антон Антонов

«В Финляндии это проявляется в виде высокого уровня безработицы, снижения инвестиций и беспокойства людей, что, в свою очередь, влияет на нашу экономику. На мой взгляд, Финляндии нужно получить эту поддержку», – сказал Орпо.

Орпо заявил, что Финляндия по-прежнему считает объем нового бюджета слишком большим, а снижения взносов недостаточно, передает РИА «Новости».

Финляндия занимает первое место по уровню безработицы в ЕС. По данным Евростата за сентябрь 2026 года, показатель достиг 10,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита ЕС по многолетнему финансовому плану из-за сильных разногласий.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро и вернутся к обсуждению в декабре.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы из-за разногласий по его объему и распределению расходов.

