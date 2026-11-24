В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Мадьяр назвал бессмысленным саммит Евросоюза из-за разногласий по бюджету
Премьер Венгрии предложил отложить саммит ЕС из-за споров о бюджете
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита ЕС на фоне серьезных разногласий по проекту семилетнего бюджета и призвал отложить встречу.
Мадьяр сообщил, что направил председателю Евросовета Антониу Коште «довольно длинное сообщение», в котором назвал переговоры в четверг и пятницу «совершенно бессмысленными», передает РИА «Новости».
По его словам, сторонам следует собраться в более благоприятное время, когда их позиции начнут сближаться, чтобы не устраивать «торги, как на базаре в Каире, Тунисе или Марракеше».
Венгерский премьер подчеркнул, что новое предложение Кошты по бюджету не является основой для переговоров и представляет собой шаг в неправильном направлении.
Ранее Мадьяр заявлял, что одобрит документ только при условии сохранения финансирования политики сплочения. Против сокращения этой статьи также выступал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В субботу председатель Евросовета представил проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, предполагающий сокращение общих расходов на 215,8 млрд долларов по сравнению с планом Еврокомиссии. При этом резерв для Украины в размере 105,8 млрд долларов оставлен без изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Макрон получил от Кошты выгодные для Парижа уступки в новом бюджете Евросоюза. В начале месяца Фицо сообщил об угрозах ряда европейских лидеров лишить Братиславу средств из-за Украины. В октябре Мадьяр заявил о согласии Венгрии утвердить бюджет лишь при условии полного получения средств из фондов ЕС.