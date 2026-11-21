Власти Венгрии конфисковали дом и автосалон бывшего министра на 24 млн евро

Tекст: Вера Басилая

Власти Венгрии конфисковали у подозреваемого в коррупции экс-министра дом и автосалон, передает РИА «Новости».

«Национальное следственное бюро Венгрии наложило арест на имущество бывшего министра правительства Виктора Орбана Миклоша Шестака на сумму 9 млрд форинтов по подозрению в совершении коррупционного преступления», – сообщил Мадьяр.

В середине ноября Управление по возврату и защите активов Венгрии обнаружило в лесу и на различных объектах недвижимости почти 18 млн евро наличными в рамках расследования дела Шестака.

В конце октября суд продлил арест бывшего министра на три месяца. Шестака задержали 28 сентября по подозрению в получении взяток после снятия с него депутатской неприкосновенности. Тогда иммунитета лишили другого экс-министра Балажа Ханко и действующего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, подозреваемого в краже мобильного телефона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о подрыве позиций оппозиционной партии Виктора Орбана из-за обнаруженных в лесу 20 млн долларов наличными.

В прошлую субботу Мадьяр сообщил об обнаружении крупных сумм наличных в рамках уголовного дела против Шестака.

В сентябре Шестака взяли под стражу по обвинению в получении взятки на сумму около 37,5 млн долларов.