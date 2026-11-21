Иммиграционный суд в США постановил депортировать россиянина Передвигина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иммиграционный суд в США принял решение о депортации гражданина России Андрея Передвигина, ранее осужденного за несанкционированный доступ к защищенному компьютеру, передает ТАСС со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Лос-Анджелеса.

«Служба иммиграционного и таможенного контроля Лос-Анджелеса задержала россиянина Андрея Передвигина. В июле Передвигин был приговорен к двум годам лишения свободы за получение информации с защищенного компьютера и участие в сговоре с целью получить доступ к защищенному компьютеру и причинить ему ущерб. Иммиграционный судья постановил выслать его», – говорится в сообщении ведомства.

До момента депортации россиянин будет оставаться под стражей. В настоящий момент он находится в иммиграционной тюрьме города Аделанто в штате Калифорния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце россиянка Ольга Лебедева оказалась в иммиграционном центре в Аризоне.

Ранее российского инженера Дениса Постового депортировали из Соединенных Штатов после длительного содержания в американской тюрьме.