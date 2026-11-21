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Над Псковской областью уничтожили три беспилотника
Губернатор Ведерников: Над Псковской областью нейтрализованы три беспилотника
В небе над Псковской областью за сутки нейтрализованы три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Сначала Ведерников в «Макс» проинформировал о нейтрализации одного беспилотника. Позднее он сообщил об уничтожении еще двух дронов.
«Сохраняются ограничения в работе интернета и сотовой связи», – заявил губернатор.
Ведерников призвал местных жителей быть осторожными и не приближаться к обломкам аппаратов. При обнаружении дронов он рекомендовал немедленно обращаться в экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Псковской области нейтрализовали беспилотник. Силы ПВО за ночь уничтожили 73 дрона над Ленинградской областью.
В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки со стороны Украины на территорию региона.
Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Новгородскую область.