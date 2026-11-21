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В многоквартирном доме Новосибирска при пожаре погибли мужчина и женщина
В квартире многоэтажного дома в Новосибирске произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщило региональное следственное управление СК России.
Возгорание произошло в субботу утром в Кировском районе на седьмом этаже многоквартирного дома, передает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.
В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что к моменту прибытия пожарных в трехкомнатной квартире горели кухня, балкон и комната. С помощью спасательного устройства с верхнего этажа были спасены женщина и ребенок.
В тушении принимали участие 26 человек и девять единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле женщина и двое ее детей погибли в пожаре в деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области.
В октябре 2025 года при пожаре в деревянном жилом доме в Новосибирске погибли три человека.
В январе того же года в Новосибирске три человека стали жертвами пожара в частном доме.