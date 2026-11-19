Tекст: Дарья Григоренко

«Нас американцы все призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения, эту политическую диарею надо прекращать. Что они там говорят о каких-то нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Глава государства добавил, что Россия не портила отношения с европейскими странами, и призвал западных политиков прекратить распространять подобные слухи.

В четверг Владимир Путин назвал законными требования России к системе безопасности Европы.

В среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером в Шэньчжэне назвал отношения двух стран стабильными.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отказе европейских стран от диалога с Москвой.