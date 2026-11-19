70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?10 комментариев
Путин назвал чушью заявления о планах России по нападению на Европу
Президент Владимир Путин назвал абсурдными заявления о том, что Москва якобы вынашивает агрессивные планы в отношении европейских государств, и подчеркнул, что страна не стремится к войне с Европой.
«Нас американцы все призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения, эту политическую диарею надо прекращать. Что они там говорят о каких-то нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Глава государства добавил, что Россия не портила отношения с европейскими странами, и призвал западных политиков прекратить распространять подобные слухи.
В четверг Владимир Путин назвал законными требования России к системе безопасности Европы.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером в Шэньчжэне назвал отношения двух стран стабильными.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отказе европейских стран от диалога с Москвой.