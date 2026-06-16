Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.53 комментария
Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя»
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий «Маши и Медведя» более чем в 100 странах мира.
Приключения Маши доступны на платформе с 2015 года, но теперь онлайн-кинотеатр заключил новое соглашение, в которое вошли эпизоды восьмого сезона, уже выходящего в эфир, а также будущего девятого сезона, пишет Чемпионат.com.
Отмечается, что «Маша и Медведь» входит в число самых узнаваемых мультфильмов во многих странах мира и удерживает несколько рекордов по числу просмотров на YouTube. Помимо Netflix, сериал за рубежом демонстрируют на китайской платформе Xigua Video, а также на телевизионных каналах стран Ближнего Востока и Азии.
Сообщалось, что создатель мультсериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков выступит продюсером первого полнометражного фильма по этой франшизе.
На Украине глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин предложил ввести санкции против мультсериала «Маша и Медведь» и ограничить доступ детей к соцсетям.
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о «гибридной войне» через сериал «Маша и Медведь», считая его инструментом влияния спецслужб.