Создатель мультсериала «Маша и Медведь» снимет по нему полнометражную картину

Tекст: Катерина Туманова

Мультистория про Машу и Медведя невероятно популярна на YouTube, и один из его эпизодов является самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе: эпизод под названием «Маша и Медведь: Рецепт катастрофы» набрал более 4,6 млрд просмотров.

Кузовков недавно восстановил творческий контроль над своими персонажами после истечения срока действия лицензии, предоставленной им компании Animaccord, и основал независимую анимационную продюсерскую компанию Studio MiM, базирующуюся в Лос-Анджелесе и Москве, для производства фильма и его продолжений, пишет Variety.

«Творческая группа представит мировой аудитории обновленный образ персонажей, которые отправятся в новые приключения в своей уникальной, добродушной комедийной манере», – заявила студия MiM.

По словам Кузовкова, он искренне тронут возможностью расширить мир «Маши и Медведя» до полнометражного фильма.

«Это захватывающий творческий вызов, который я с энтузиазмом принимаю, и моя замечательная, полная энергии и желания команда также полна энтузиазма воплотить его в жизнь с тем же духом, юмором и душевностью, которые сделали старый сериал таким любимым», – сказал он.

План состоит в том, чтобы завершить производственный процесс первого полнометражного художественного фильма к концу 2028 года.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Он был переведен на 42 языка. В 2019 году мультсериал вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мультсериал «Маша и Медведь» в 2022 году в Европе объявили пропагандистским, разглядев в Маше «символ Кремля». Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что «Маша и медведь» содержит элементы влияния, разработанные еще КГБ, для формирования русского культурного кода, поэтому против мультфильма призвали ввести санкции.