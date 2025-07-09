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Адвокат рассказал о последствиях обучения в Йельском университете для россиян
Адвокат Жорин: Обучение в Йеле грозит штрафом до 500 тыс. рублей или сроком до пяти лет
После признания Йельского университета нежелательной организацией, россиянам, поступающим или обучающимся там, может грозить штраф до 500 тыс. рублей или срок до пяти лет, сообщил адвокат Сергей Жорин.
По словам Жорина, учеба или участие в любых платных или бесплатных программах Йеля после 8 июля 2025 года будет трактоваться как «участие в деятельности нежелательной организации».
Это повлечет административную ответственность и штраф от пяти тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении – уголовное преследование с наказанием до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.
Адвокат отметил, что оплата обучения будет приравниваться к «финансированию деятельности нежелательной организации», за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы. При этом Жорин уточнил, что дипломы и участие, полученные до 8 июля 2025 года, останутся действительными – новая норма не имеет обратной силы.
Адвокат рекомендовал россиянам воздержаться от участия в грантовых программах, отправки финансовых переводов, активного вступления в клубы и проектов Йеля, а также от публикаций или рекламы с упоминанием аффилиации с университетом. По его словам, при устройстве на государственную службу стоит быть особенно осторожным с публичным использованием диплома Йеля, даже если он был получен до признания организации нежелательной.
Для цитирования научных работ адвокат советует ограничиться указанием источника, автора и журнала, избегая прямого упоминания дисциплины или поддержки со стороны Йеля. Преподавателям разрешается ссылаться на исследования, однако не следует делать акцент на их связи с Йельским университетом.
Накануне российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.