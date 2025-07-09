Адвокат рассказал о последствиях обучения в Йельском университете для россиян

Адвокат Жорин: Обучение в Йеле грозит штрафом до 500 тыс. рублей или сроком до пяти лет

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Жорина, учеба или участие в любых платных или бесплатных программах Йеля после 8 июля 2025 года будет трактоваться как «участие в деятельности нежелательной организации».

Это повлечет административную ответственность и штраф от пяти тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении – уголовное преследование с наказанием до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.

Адвокат отметил, что оплата обучения будет приравниваться к «финансированию деятельности нежелательной организации», за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы. При этом Жорин уточнил, что дипломы и участие, полученные до 8 июля 2025 года, останутся действительными – новая норма не имеет обратной силы.

Адвокат рекомендовал россиянам воздержаться от участия в грантовых программах, отправки финансовых переводов, активного вступления в клубы и проектов Йеля, а также от публикаций или рекламы с упоминанием аффилиации с университетом. По его словам, при устройстве на государственную службу стоит быть особенно осторожным с публичным использованием диплома Йеля, даже если он был получен до признания организации нежелательной.

Для цитирования научных работ адвокат советует ограничиться указанием источника, автора и журнала, избегая прямого упоминания дисциплины или поддержки со стороны Йеля. Преподавателям разрешается ссылаться на исследования, однако не следует делать акцент на их связи с Йельским университетом.

Накануне российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.