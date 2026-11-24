WP: Замдиректора ФБР Кристофер Райя уйдет в отставку в декабре

Tекст: Катерина Туманова

«Как сообщают три источника, знакомых с ситуацией, заместитель директора ФБР Кристофер Райя намерен уйти в отставку в декабре. Это очередная кадровая перестановка в ведомстве, которое во время второго срока администрации Трампа столкнулось с серьезными потрясениями и уходами сотрудников», – пишет The Washington Post.

Информацию о планируемой отставке подтвердили три человека, пожелавшие остаться анонимными, поскольку речь идет о кадровом вопросе, который пока не был официально обнародован.

Райя, кадровый сотрудник ФБР, возглавлявший ранее отделение в Нью-Йорке, был назначен на пост замдиректора в январе. Его уход через неполный год создаст вакансию в критически важной должности, так как занимающий ее отвечает за повседневные операции бюро.

На фоне ухода ряда руководителей приход Райи считался стабилизирующим фактором для агентства. Сообщается, что он работал под началом директора ФБР Кэша Патела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель директора ФБР США Бейли подал в отставку. The Atlantic допустило скорое увольнение действующего руководителя ФБР Кэша Патела, но он категорически опроверг слухи о своей отставке.