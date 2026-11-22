Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Белый дом предупредил о вероятных новых ударах по Ирану после Нового года
Белый дом предупредил о вероятных военных ударах по Ирану после Нового года в случае провала переговоров, передает Fox News.
Вашингтон заявил, что Иран стал «более агрессивным сейчас, чем до выборов», передает Fox News.
Отмечается, что США продолжают морскую блокаду иранских портов на фоне конфликта в Ормузском проливе. Белый дом также «бросил вызов» Тегерану, предложив испытать американскую блокаду, и заявил, что в таком случае иранские силы «все будут на дне моря».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом заявил об отсутствии намерений менять власть в Иране.
В четверг официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил о готовности дать зеркальный ответ в случае нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским плотинам.