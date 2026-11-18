Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?7 комментариев
Израиль ликвидировал двух командиров взводов ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ: В секторе Газа ликвидированы два командира взводов ХАМАС
Армия обороны Израиля в ходе авиаударов по сектору Газа уничтожила командиров взводов радикального палестинского движения ХАМАС Ашрафа Табаси и Сабера Набхана, сообщила армейская пресс-служба.
Израильские военные нанесли удары по районам Хан-Юнис на юге анклава и Джабалия на севере. В результате были ликвидированы командир взвода в бригаде «Хан-Юнис» Ашраф Табаси и командир взвода в батальоне «Западная Джабалия» Сабер Набхан, пишет ТАСС.
В Армии обороны Израиля сообщили, что убитые командиры принимали участие в подготовке нападений на военнослужащих и мирных граждан, а также восстанавливали военный потенциал палестинского движения ХАМАС. В ведомстве назвали эти действия систематическим нарушением соглашения о прекращении огня. Угроза была устранена с помощью авиаударов.
Израильские военные добавили, что перед атакой приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению. В частности, армия использовала высокоточные боеприпасы и вела наблюдение с воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля заявила об уничтожении четырех командиров подразделений ХАМАС в секторе Газа.
В воскресенье израильские военные совместно со службой безопасности уничтожили в анклаве командира бригады Самира Абу Юниса.
На прошлой неделе Израиль нанес удар по больнице Насер в Хан-Юнисе.