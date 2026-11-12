Партия «Ликуд» потребовала расследовать нарушения на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» заявила о 700 нарушениях на выборах в израильский Кнессет

Tекст: Игорь Иножарский

В письме председателю Центральной избирательной комиссии партия подчеркнула факт игнорирования правоохранительными органами серьезных жалоб на процедуру голосования, пишет Israel National News.

Подозрения представителей «Ликуда» касаются арабского сектора, в частности действий лиц, связанных с партиями «Объединенный список» и РААМ. В день выборов поступило около 700 сообщений о нарушениях закона, включая регистрацию избирателей в частных списках, голосование по чужим документам, передачу данных посторонним лицам и двойное голосование.

Партия также указала на присутствие посторонних в кабинах для голосования, угрозы в адрес членов избирательных комиссий и ненадлежащее обращение с конвертами для бюллетеней. «Ликуд» потребовал предоставить оперативные отчеты и записи с нательных камер полицейских.

Отдельная жалоба направлена в Управление по защите конфиденциальности в связи с подозрениями в незаконном использовании личных данных избирателей. Авторы обращения призвали к срочным действиям для обеспечения возможности обжалования результатов выборов в установленные законом сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Израиля начал работу после выборов. В воскресенье Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами голосования. Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров.