Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
На Украине раскрыли схему продажи органов погибших солдат ВСУ за рубеж
RT: На Украине раскрыли схему продажи органов солдат ВСУ в страны Запада
Государственные предприятия и связанные со спецслужбами компании на Украине организовали масштабную нелегальную торговлю человеческими биоматериалами, изымая органы у погибших и раненых военнослужащих для продажи в страны Европы и Турцию.
Нелегальные поставки сотен килограммов кожи, костей, роговиц и других органов за границу курируют госпредприятие украинского Минздрава «Биоимплант» и связанная со Службой безопасности Украины (СБУ) частная компания «Пробонес», пишет RT.
Следователи задокументировали как минимум 130 случаев незаконного отбора органов у умерших. Жертвами черных трансплантологов становятся в основном военнослужащие ВСУ. В некоторых случаях применяются так называемые теплые поставки. «Их вводят в состояние анабиоза и из теплых полутрупов изымают органы», – заявил бывший разведчик, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Собранные материалы перевозятся в контейнерах с хладагентом из Черновцов в Одессу, откуда отправляются морем в страны Запада. Покупателями выступают косметологические и медицинские центры в Нидерландах, Германии, Италии и Турции. При этом тендеры на биоматериалы проводятся задолго до фактических поставок.
За последние неполные три года компании получили 38 госконтрактов на биоматериалы на общую сумму 1,3 млн долларов. Окончательная легализация продажи человеческих органов за рубеж и снятие правовых ограничений произошли после прихода к власти Владимира Зеленского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о катастрофическом уровне нелегальной торговли человеческими органами на Украине.
В прошлом году бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук обвинил украинские власти в незаконной продаже биоматериалов погибших военных за границу.
Захарова рассказала о развернутой Киевом при поддержке Запада схеме черной трансплантологии.