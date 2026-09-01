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    Почему исландцы отвергли Евросоюз
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов
    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а её замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    28 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 09:59 • Новости дня

    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине

    Захарова заявила о ликвидации теневого конвейера человеческих тканей в Черновцах

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабы нелегальной торговли человеческими органами на Украине достигли катастрофического уровня, что подтверждается данными украинской генпрокуратуры о ликвидации теневого конвейера в Черновцах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подтверждении пугающих масштабов нелегального оборота человеческих органов на Украине, передает ТАСС.

    Выступая на полях Восточного экономического форума, дипломат отметила катастрофический размах этого явления.

    «Черная трансплантология на Украине теперь получила подтверждение невероятных масштабов этого бедствия», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Захаровой, данные украинской генпрокуратуры свидетельствуют о ликвидации крупного теневого конвейера по изъятию и продаже человеческих тканей в Черновцах. Дипломат добавила, что подобные случаи не являются единичными, а отражают общегосударственную картину, сложившуюся из-за коррупции, правового нигилизма, мародерства и отсутствия легитимности властей в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова рассказала о продаже изъятых у погибших украинцев органов через интернет.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил киевские власти в незаконном экспорте анатомических материалов за границу.

    Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил об использовании раненых военнослужащих для рискованных медицинских экспериментов.

    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

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    31 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

    Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.

    Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

    «У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

    Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

    По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

    Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

    При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

    Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

    Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    31 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны

    Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны

    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.

    Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.

    «Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.

    Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    31 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц

    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился на 47,5% за месяц

    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе 2026 года объемы вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины рухнули почти вдвое на фоне блокировки основных черноморских портов.

    В августе экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины сократился вдвое по сравнению с июлем, передает ТАСС. За месяц было вывезено 1,726 млн тонн агропродукции, что на 47,5% меньше июльского показателя в 3,287 млн тонн.

    Наиболее заметно упали поставки зерновых культур. Экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя снизился на 69,5%. При этом отгрузки в Турцию рухнули на 79%.

    Железнодорожные перевозки в порты также показали резкое падение. С 1 по 26 августа объем доставки сократился на 81,8%. В порты Одессы по железной дороге привезли на 95,5% меньше зерна, чем месяцем ранее.

    Украинские аграрии жалуются на критическую ситуацию из-за простоя портов Большой Одессы. Альтернативные маршруты через дунайские порты, Румынию и сухопутные границы не могут компенсировать потерю основных логистических путей.

    Проблемы с экспортом совпали с разгаром уборочной кампании. Производители лишены возможности получать прибыль, необходимую для посевной и погашения кредитов. Еврокомиссия пока не готова возобновить приоритетный транзит украинского зерна через ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа крупных черноморских портов Украины остановилась более месяца назад.

    Систематические удары по инфраструктуре в Одесской области в четыре раза сократили перевозки через морской коридор.

    Из-за простоя коммерческих гаваней страна потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки.

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    31 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    Госдолг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года

    С начала спецоперации государственный долг Украины увеличился почти в 3,5 раза

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем финансовых обязательств Киева к концу июля достиг рекордных 214 млрд долларов на фоне сокращения западной поддержки и требований искать внутренние резервы.

    Внешние и внутренние задолженности киевских властей с февраля 2022 года увеличились в 3,48 раза, передает РИА «Новости».

    Перед началом спецоперации этот показатель составлял 2745,37 млрд гривен.

    «По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов», – говорится в официальной справке украинского министерства финансов. В середине лета финансовые обязательства страны обновили исторический максимум.

    Стоит отметить, что после распада СССР внешний долг республики был нулевым, так как Россия взяла на себя все советские обязательства. Сейчас Киев пытается покрыть дефицит бюджета за счет иностранных вливаний, однако западные партнеры все чаще требуют от властей искать внутренние источники финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле размер государственного долга Украины достиг 105,7% от номинального ВВП страны.

    К концу того же месяца совокупные финансовые обязательства киевских властей превысили 214 млрд долларов.

    Общий объем задолженности государства после событий на Майдане взлетел более чем в 16 раз.

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    31 августа 2026, 14:05 • Новости дня
    FT: Маск готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск сообщил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что готов разрешить Киеву использовать беспилотники со Starlink за пределами украинской территории для ударов по целям в России, сообщает Financial Times.

    Бизнесмен Илон Маск обсуждал с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым применение спутниковой связи для атак по России, передает РИА «Новости».

    «Маск ранее говорил Федорову, что он готов разрешить Украине использовать беспилотники, оснащенные системой Starlink, за пределами своих границ для нанесения ударов по российским целям. Однако… Маск сказал Украине, что это политическое решение, которое должно быть принято в Белом доме», – отмечает издание Financial Times.

    Ранее Владимир Зеленский пытался добиться от предпринимателя доступа к сервису на фоне нехватки средств противовоздушной обороны.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию ситуации. В Кремле отмечали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и будут иметь исключительно негативный эффект для возможных переговоров.

    Ранее Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

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    31 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Мощные взрывы спровоцировали сильный пожар на складах под Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киевской области после серии взрывов вспыхнули масштабные пожары на складах, густой черный дым от которых сносит ветром в сторону украинской столицы.

    Складские помещения в Киевской области охватил сильный пожар, начавшийся после серии взрывов, передает ТАСС. Украинские СМИ опубликовали кадры происшествия, на которых видны клубы густого черного дыма.

    По информации местных журналистов, масштаб возгорания таков, что последствия пожара можно наблюдать непосредственно из украинской столицы, поскольку ветер несет дым в сторону города.

    Ранее в Киеве и области неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги. Также поступала информация о взрывах и возгораниях на различных складских объектах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Погребы Киевской области после мощного взрыва вспыхнул сильный пожар.

    Днем ранее в Подольском районе украинской столицы на фоне воздушной тревоги загорелись складские помещения.

    20 августа масштабное возгорание складов произошло в промышленной зоне Борисполя.

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    31 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков: Москва готова принять Зеленского для переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона по-прежнему открыта к прямому диалогу с украинским руководством для урегулирования текущего конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил неизменность позиции государства по вопросу мирного урегулирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что двери для дипломатического решения остаются открытыми.

    «Президент Владимир Путин говорил о том, что, если Владимир Зеленский хочет переговоров, он может приехать в Москву», – отметил пресс-секретарь.

    При этом формат трехстороннего саммита рассматривается исключительно как финальный этап.

    Подобная встреча потребуется лишь для закрепления уже достигнутых результатов. Сами же договоренности должны стать итогом предварительной кропотливой работы дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности организовать полноформатную встречу лидеров двух государств.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

    Представитель Кремля также прокомментировал публикацию украинским политиком открытого письма к российскому лидеру.

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