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МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине
Захарова заявила о ликвидации теневого конвейера человеческих тканей в Черновцах
Масштабы нелегальной торговли человеческими органами на Украине достигли катастрофического уровня, что подтверждается данными украинской генпрокуратуры о ликвидации теневого конвейера в Черновцах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подтверждении пугающих масштабов нелегального оборота человеческих органов на Украине, передает ТАСС.
Выступая на полях Восточного экономического форума, дипломат отметила катастрофический размах этого явления.
«Черная трансплантология на Украине теперь получила подтверждение невероятных масштабов этого бедствия», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, данные украинской генпрокуратуры свидетельствуют о ликвидации крупного теневого конвейера по изъятию и продаже человеческих тканей в Черновцах. Дипломат добавила, что подобные случаи не являются единичными, а отражают общегосударственную картину, сложившуюся из-за коррупции, правового нигилизма, мародерства и отсутствия легитимности властей в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова рассказала о продаже изъятых у погибших украинцев органов через интернет.
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