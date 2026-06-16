Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.12 комментариев
Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву
Песков сообщил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров
Российская сторона открыта к диалогу с украинским лидером в Москве, если беседа будет носить ответственный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули открытость к содержательному общению с украинским руководством, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона готова организовать полноформатную встречу.
«И Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно – собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем – то он всегда может приехать в Москву, где его примут», – заявил представитель Кремля.
Также Песков прокомментировал возможность контактов лидеров двух государств на полях саммита G7. По его словам, официальных приглашений от Киева провести такие переговоры не поступало.
Пресс-секретарь уточнил, что в настоящее время между Москвой и Киевом полностью отсутствуют официальные каналы связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о тайной просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима в Москву в любой момент.
Сам Зеленский отказался посещать российскую столицу для проведения переговоров.