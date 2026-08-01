Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.2 комментария
ВС России поразили места хранения и производства БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства и хранения БПЛА, а также комплектующих к ним.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиабомб и 743 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 194 261 беспилотник, 669 ЗРК, 30 389 танков и других бронемашин, 1 766 боевых машин РСЗО, 35 975 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 025 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Напомним, утром с убботу Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины.
Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
Накануне ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях.