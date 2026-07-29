ВСУ доставляли дроны через отделения «Новой почты»

Tекст: Вера Басилая

Украинские военные задействуют инфраструктуру «Новой почты» для снабжения фронта дронами и запчастями к ним, передает РИА «Новости». Подобная логистика особенно распространена в прифронтовых зонах, в частности в Харьковской области.

«Получены сведения, что через отделения «Новой почты» Украины отправляют дроны и комплектующие для них, например - аккумуляторы. Это в том числе БПЛА, купленные через сборы средств в социальных сетях», – рассказали в силовых структурах.

Ранее Министерство обороны России информировало об ударах по объектам этой почтовой компании, задействованным в военных целях. Так, 19 июля был поражен Киевский инновационный терминал, где хранилась продукция двойного назначения.

Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Одессе.

В начале июля серия взрывов полностью уничтожила терминал этой компании в Кривом Роге.

Аналогичный логистический комплекс получил критические повреждения в Оболонском районе Киева.