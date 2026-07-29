Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
ВСУ доставляли дроны через отделения «Новой почты»
Украинские войска используют отделения «Новой почты» для переброски беспилотников и комплектующих к линии боевого соприкосновения, особенно в прифронтовых регионах, сообщили в силовых структурах.
Украинские военные задействуют инфраструктуру «Новой почты» для снабжения фронта дронами и запчастями к ним, передает РИА «Новости». Подобная логистика особенно распространена в прифронтовых зонах, в частности в Харьковской области.
«Получены сведения, что через отделения «Новой почты» Украины отправляют дроны и комплектующие для них, например - аккумуляторы. Это в том числе БПЛА, купленные через сборы средств в социальных сетях», – рассказали в силовых структурах.
Ранее Министерство обороны России информировало об ударах по объектам этой почтовой компании, задействованным в военных целях. Так, 19 июля был поражен Киевский инновационный терминал, где хранилась продукция двойного назначения.
Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Одессе.
В начале июля серия взрывов полностью уничтожила терминал этой компании в Кривом Роге.
Аналогичный логистический комплекс получил критические повреждения в Оболонском районе Киева.