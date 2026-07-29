Завербованный Киевом подросток остался без обещанных денег за диверсию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинские спецслужбы обманули юношу, завербованного через чат-бот знакомств в мессенджере Telegram, передает ТАСС со ссылкой на видео МВД.

На видео задержанный признался, что кураторы выдавали свои поручения за некую спецоперацию.

«Пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тыс. рублей», – заявил молодой человек на видеозаписи.

При этом он уточнил, что обещанная сумма ему так и не поступила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск из-за вербовки россиян в том числе через бот «Дайвинчик».

СК указывал, что оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота.

Также украинские спецслужбы привлекли нескольких подростков к террористической деятельности с помощью сайтов знакомств.