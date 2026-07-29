Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Завербованный Киевом подросток остался без обещанных денег за диверсию
Несовершеннолетний согласился выполнить задание украинских кураторов в Telegram ради вознаграждения в 250 тыс. рублей, однако так и не дождался перевода средств, сообщили в МВД.
Украинские спецслужбы обманули юношу, завербованного через чат-бот знакомств в мессенджере Telegram, передает ТАСС со ссылкой на видео МВД.
На видео задержанный признался, что кураторы выдавали свои поручения за некую спецоперацию.
«Пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тыс. рублей», – заявил молодой человек на видеозаписи.
При этом он уточнил, что обещанная сумма ему так и не поступила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск из-за вербовки россиян в том числе через бот «Дайвинчик».
СК указывал, что оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота.
Также украинские спецслужбы привлекли нескольких подростков к террористической деятельности с помощью сайтов знакомств.