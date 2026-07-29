  • Новость часаФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина создала себе топливный кризис
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск
    В Совбезе назвали цели ВСУ при ударах по Wildberries
    Медведев: В мобилизации нет необходимости
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием
    Украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в Рязани
    Таганрог подвергся ракетной атаке
    Иран обсудил с Россией атаку Украины на судно в Каспийском море
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    15 комментариев
    29 июля 2026, 09:43 • Новости дня

    Завербованный Киевом подросток остался без обещанных денег за диверсию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетний согласился выполнить задание украинских кураторов в Telegram ради вознаграждения в 250 тыс. рублей, однако так и не дождался перевода средств, сообщили в МВД.

    Украинские спецслужбы обманули юношу, завербованного через чат-бот знакомств в мессенджере Telegram, передает ТАСС со ссылкой на видео МВД.

    На видео задержанный признался, что кураторы выдавали свои поручения за некую спецоперацию.

    «Пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тыс. рублей», – заявил молодой человек на видеозаписи.

    При этом он уточнил, что обещанная сумма ему так и не поступила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск из-за вербовки россиян в том числе через бот «Дайвинчик».

    СК указывал, что оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота.

    Также украинские спецслужбы привлекли нескольких подростков к террористической деятельности с помощью сайтов знакомств.

    28 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

    По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

    «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

    Президент США  во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

    Комментарии (13)
    28 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом

    Обозреватель Репке заявил о полном уничтожении АЗС под Харьковом

    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ни одной уцелевшей автозаправочной станции не осталось на трех основных магистралях между Днепром, Харьковом и Полтавой, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов не подтвердил эту информацию, сообщает издание «Страна». Чиновник опроверг сообщения прессы о том, что на автомобильной дороге Харьков – Полтава полностью отсутствуют работающие АЗС.

    Ранее украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков.

    Военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил факт ликвидации всех станций на данной трассе.

    Всего за двенадцать дней Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 автозаправочных комплексов.

    Комментарии (11)
    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине

    Польша опровергла планы по установлению контроля над западными регионами Украины

    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава полностью признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, отрицая любые намерения установить контроль над ее западными регионами, говорится в заявления польского внешнеполитического ведомства.

    Польское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором категорически отвергло слухи о возможных территориальных притязаниях к соседнему государству, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается уважение к существующим границам и суверенитету.

    «Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отмечается в заявлении дипломатов.

    Подобные разъяснения потребовались на фоне периодически возникающих в международном инфополе обсуждений о якобы существующих планах Варшавы установить контроль над западными областями Украины. Эта тема обладает высокой исторической чувствительностью, поскольку до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и другие города являлись частью Второй Речи Посполитой, а современные границы сформировались только после Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть территорий соседней страны.

    Представитель канцелярии президента Польши ранее назвал западные украинские области историческим термином «Восточная Малопольша».

    Комментарии (33)
    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

    Комментарии (10)
    28 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко

    Reuters: Офис Зеленского просит прокуратуру возбудить дело против Лукашенко

    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Владимира Зеленского обратилась к генеральному прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Reuters.

    Офис Владимира Зеленского обратился к прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении Александра Лукашенко, передает Reuters.

    Поводом стало майское обращение оппозиции Белоруссии. Оппозиционеры обвиняют Лукашенко в «причастности к спецоперации на Украине и перемещении 2442 детей в Белоруссию».

    В 2023 году белорусский лидер отмечал, что республика временно приняла детей для помощи в реабилитации. В этом месяце президент Белоруссии подтвердил отказ отправлять армию в зону боевых действий. «Никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню», – заявил политик военным выпускникам.

    Ранее киевские власти обсуждали возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Власти Белоруссии не придали значения подобным намерениям украинской стороны.

    Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    28 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные удары ВС России привели к параличу судоходных маршрутов, что серьезно ограничило возможности экспорта сельскохозяйственной продукции Украины через черноморские порты в разгар уборочной кампании.

    Россия полностью заблокировала украинский зерновой коридор, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Украинские военные аналитики жалуются на нарушение работы маршрутов, которые использовали суда для прохода к одесским портам, из-за ракетных ударов армии России.

    В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными проблемами в морских поставках. Экспорт зерновых оказался существенно ограничен.

    Аналитики отмечают, что именно порты Одессы служат ключевыми узлами для вывоза сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Их блокировка наносит серьезный удар по экспортным возможностям.

    Между тем Южный горно-обогатительный комбинат приостановил экспорт своей продукции из-за российских ударов по транспортным судам и портовой инфраструктуре, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин. Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла с экспортом масла.

    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

    За 11 дней Вооруженные силы России уничтожили 28 транспортных судов с военными грузами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил неспособность Украины использовать морские порты для отправки грузов.

    Комментарии (6)
    28 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершились.

    Согласно информации журналистов пула Белого дома, общение политиков заняло около часа, передает ТАСС.

    Украинский лидер покинул резиденцию в 10.52 по местному времени. При этом сама встреча началась в 09.47.

    Напомним, Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Ранее в Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт.

    Комментарии (8)
    28 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

    Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

    «Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

    Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

    Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

    МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева

    Politico: Зеленский начал кампанию по привлечению сторонников Трампа на сторону Украины

    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева
    @ Laura Loomer

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попытается убедить консервативных республиканцев сохранить поддержку Киева, обсудив новые санкции и поставки систем Patriot, пишет Politico.

    Украинский лидер пытается наладить контакт со сторонниками движения MAGA, чтобы сохранить поддержку США, пишет Politico.

    Недавно консервативная активистка Лора Лумер посетила Киев и заявила о полной поддержке Украины после встречи с Зеленским.

    «Зеленский увидел, что я нахожусь в стране, а затем связался со мной и спросил, не приеду ли я», – рассказала Лумер. Однако многие республиканцы в Конгрессе скептически относятся к ее изменению позиции и по-прежнему выступают за прекращение военной помощи.

    В ходе визита в Вашингтон Зеленский намерен обсудить санкции, поставки беспилотников, системы Patriot и мирные переговоры. Он также планирует использовать аргумент об успехах украинской армии, чтобы убедить Дональда Трампа в возможности победы.

    Белый дом заявил, что Трамп остается привержен завершению конфликта и оптимистично настроен на достижение мирного соглашения. Тем временем Сенат готовится рассмотреть законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер допустил подписание мирного соглашения с Россией на территории США.

    Президент США на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь европейских стран с Ираном. При этом значительная часть электората движения MAGA категорически отвергает выделение Киеву дополнительной военной помощи.


    Комментарии (4)
    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

    Комментарии (12)
    28 июля 2026, 22:26 • Новости дня
    Медведев назвал слухи о мобилизации лживой вражеской «пургой»

    Медведев подчеркнул отсутствие необходимости в мобилизации

    Медведев назвал слухи о мобилизации лживой вражеской «пургой»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    России не требуется проводить мобилизацию, слухи о ней являются лживой вражеской «пургой», сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Еще раз подчеркну – в мобилизации нет необходимости», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.

    На заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками он назвал слухи и публикации о возможной мобилизации «пургой» и вражеской провокацией и подчеркнул, что это часть вражеской пропаганды в преддверии выборов, цель которой – дестабилизировать обстановку и посеять негативные настроения.

    По его словам, подобные вбросы исходят от противника, который сам испытывает дефицит людского ресурса.

    «Это проявляется в разных моментах, в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги!». Понятно, что это проплаченная история, ну или история вброшенная врагом. Это лишь один из примеров», – добавил Медведев.

    Он призвал усилить разъяснительную работу, чтобы граждане представляли реальную ситуацию, и обратил на это особое внимание полпредов президента в федеральных округах, глав регионов, Минобороны и других ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Медведев также заявил об отсутствии необходимости объявлять новую волну мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии на повестке дня вопроса новой мобилизации.

    Комментарии (4)
    29 июля 2026, 00:01 • Новости дня
    Таксист-иностранец депортирован из России после отказа везти ветерана СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО в Подмосковье, депортировали, ему закрыли въезд в Россию до 2032 года, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    Муж и жена Кирилл и Анастасия Загородниковы вызвали машину 14 июля, чтобы доехать к протезисту из Одинцово в Москву, но приехавший водитель развернулся и уехал. По словам Анастасии, он отказался от поездки из-за инвалидности супруга, передает РИА «Новости».

    По данным полиции, иностранец находился в России на законных основаниях, его патент был оплачен до августа 2026 года, но 17 июля въезд в страну ему закрыли до 2032 года, а патент аннулировали.

    «Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны», – сообщили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что сведений о привлечении иностранца к административной ответственности нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон, расширяющий основания для депортации иностранцев, включая дискриминацию других граждан.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти и унижении достоинства против таксиста, высадившего из машины участников спецоперации в Москве.

    Комментарии (3)
    28 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красный Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Об освобождении населенного пункта сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья, Рубежного ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Рыбицы, Уланово и Рыжевки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Ольховаткой, Купино, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Яцковки, Святогорска и Долины ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две бронемашины, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого  освободили Белицкое в ДНР.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили порты и доставлявшие оружие для ВСУ сухогрузы

    ВС России ударили по украинским портам и сухогрузам с оружием для ВСУ
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию ударов по резервуарам с ГСМ в Николаеве и сухогрузам в Одессе, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины и морские суда, доставляющие грузы для украинских войск, передает Минобороны.

    Удары наносились вечером 28 июля и в ночь на 29 июля.

    В Николаевском морском торговом порту российские беспилотники поразили объекты хранения военных грузов. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинской армии.

    Кроме того, накануне вечером дроны атаковали два сухогруза восточнее Одессы. Эти суда перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне российские военные разрушили портовую инфраструктуру и резервуары с горючим в Николаеве.

    В акватории Черного моря беспилотники атаковали сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в порту Одессы.

    Комментарии (0)
    28 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    Медведев: Контракт с армией в 2026 году заключили около 200 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    За первые шесть месяцев 2026 года контракт с Вооруженными силами России заключили около 200 тыс. человек, 16 тыс. пополнили добровольческие формирования для участия в спецоперации, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тыс. человек. Кроме того, более 16 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.

    Медведев сообщил об этом на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

    Около 40 тыс. человек поступили на службу в войска беспилотных систем. По результатам первого полугодия потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены, сказал он.

    «Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, – настоящие патриоты. Люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага. И готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, за весьма высокие результаты. Рассчитываю, что мы сохраним такую же динамику и выполним задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий», – подытожил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2025 года Медведев сообщил о заключении около 450 тыс. контрактов с Вооруженными силами России за 2024 год.

    В январе 2026 года Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил о заключении 422 704 контрактов на военную службу за 2025 год.

    Комментарии (11)
    Главное
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    Уничтожены АЗС на трассах между Харьковом, Полтавой, Павлоградом и Днепром
    Иран ударил баллистическими ракетами по авиабазе США в Иордании
    Болгария решила выкупить отвергнутые Украиной польские истребители
    Парламент Италии призвали к полному отказу от военной помощи Украине
    ФСБ раскрыла роль «героя Украины» Симчича в резне польских мирных жителей
    Таксист-иностранец депортирован из России за отказ везти ветерана СВО

    Украина создала себе топливный кризис

    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР

    Российские войска взяли под полный контроль село Красный Кут в ДНР. Хотя речь идет о небольшом населенном пункте, его взятие меняет оперативную обстановку на этом участке фронта: российские войска продолжают формировать плацдарм для наступления на Дружковку и получают возможность поставить под угрозу важнейшие линии снабжения украинской группировки. Подробности

    Перейти в раздел

    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации