Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Власти США запретили ввоз китайских роботов из-за угрозы шпионажа
США запретили импорт китайских андроидов и роботов-собак из-за угрозы шпионажа
Власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт китайских андроидов и роботов-собак из-за опасений, что техника может использоваться для шпионажа и сбора данных.
Федеральная комиссия по связи США запретила ввозить на территорию страны китайских гуманоидных роботов, передает РИА «Новости».
В список запрещенных товаров добавлены современные роботизированные устройства, к которым относятся мобильные роботы, включая андроидов и четвероногих механических собак.
«Федеральная комиссия по связи обновила свой список, включив в него две новых категории устройств: «современные роботизированные устройства»», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Такое решение американские власти приняли после оценки профильной межведомственной структуры. Специалисты пришли к выводу, что подобные устройства создают неприемлемые риски для национальной безопасности Соединенных Штатов и их граждан. В Вашингтоне полагают, что мобильные роботы китайского производства способны собирать конфиденциальные данные и служить инструментами для иностранных разведывательных служб. Исключения сделают только для техники, закупаемой по запросу федеральных ведомств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года администрация США запретила импорт беспилотников иностранного производства из-за угрозы национальной безопасности.
Ранее американские власти ввели жесткие ограничения на экспорт передовых технологий искусственного интеллекта в Китай.
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