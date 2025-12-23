Администрация США запретила продажу иностранных дронов

Администрация Трампа запретила ввоз и продажу иностранных БПЛА в США

Tекст: Вера Басилая

Администрация президента США Дональда Трампа запретила импорт и продажу беспилотников и важных комплектующих иностранного производства из-за угрозы национальной безопасности, передает ТАСС.

Федеральная комиссия по связи США подчеркнула, что БПЛА и важные детали для БПЛА, производимые в других странах, несут неприемлемую угрозу национальной безопасности США и безопасности граждан США.

Согласно сообщению комиссии, новые ограничения распространяются на все иностранные дроны и запчасти, вошедшие в так называемый Covered List – перечень технологий связи, способных представлять угрозу нацбезопасности. Исключение составят устройства, чья поставка отдельно одобряется Военным министерством или Министерством внутренней безопасности. Новые меры во многом обосновываются необходимостью усиления контроля на фоне крупных международных мероприятий в стране, таких как чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры 2028 года.

Ограничения не затронут ранее приобретенные устройства, их можно будет использовать и обслуживать дальше. Также магазины смогут продавать и закупать те модели БПЛА, которые были одобрены еще до обновления списка. Таким образом, уже существующие в обороте коптеры, в том числе используемые экстренными службами, останутся в пользовании.

Под действием запрета окажутся в первую очередь коптеры от китайской компании DJI – крупнейшего поставщика подобных устройств на мировом рынке. Многие фермеры, строители и службы мониторинга инфраструктуры в США пользуются именно этим оборудованием. Эксперты отмечают, что власти решили не запрещать уже проданные дроны, чтобы не мешать работе полиции и спасателей, которые активно используют такие устройства.

Ранее Дональд Трамп подписал серию указов, призванных развивать собственное производство БПЛА и повысить защиту от современных угроз, включая кибербезопасность. В документах подчеркивалось, что беспилотники всё чаще применяются преступниками и враждебными государствами для создания угроз обществу и безопасности США.

ВВС США разрабатывают программу по производству примерно 1 тыс. беспилотных истребителей с применением искусственного интеллекта.

В декабре прошлого года Palantir Technologies и Anduril Industries создали консорциум, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы, включая участие в проекте TITAN, развивающем систему разведки и целеуказания на базе ИИ для сухопутных войск США.

Компания Anduril провалила испытания беспилотников, которые ранее поставляла Киеву.