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    Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    @ Rafael Henrique/SOPA Images/Reuters Connect

    24 июля 2025, 12:08 Мнение

    Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Американцы выкатили План развития индустрии ИИ, для чего, начиная с инаугурации Трампа, собирали идеи с капитанов бизнеса. Те не подвели: кто за превентивные бомбежки ИИ-индустрии Китая (CEO Google), кто за тотальную милитаризацию ИИ (СЕО Palantir). План вышел еще круче.

    Глобальное технологическое доминирование. Цель – «неоспоримое и неоспариваемое глобальное технологическое доминирование» в сфере ИИ как задача национальной безопасности. С идеей, что тот, кто обладает крупнейшей ИИ-экосистемой, будет устанавливать глобальные стандарты ИИ и получит подавляющее экономическое и военное преимущество.

    Экспорт американской технологической экосистемы. Создание программы экспорта полного контура ИИ-технологий (оборудование, модели, стандарты) союзникам для формирования «американского ИИ-альянса». Т.е. через создание «экспортных консорциумов американских корпораций под госконтролем» – конструирование глобальной системы технологической зависимости, где страны-союзники привязываются к американской технологической экосистеме на всех уровнях – от железа до ПО.

    Контроль над критической инфраструктурой. Требование использования только американских продуктов в ИИ-вычислениях и полное освобождения инфраструктуры от «технологий противника» для США и – главное – союзников. Доступ к ИИ-возможностям США предполагает полный отказ от альтернативных (читай – «китайских») экосистем.

    Экспортный контроль. Использование чипов ИИ при условии геолокации и мониторинга использования. План требует внедрения функций верификации местоположения на ИИ-чипах для контроля их неиспользования в Китае или России. Чип превращается в бесполезный кусок железа дистанционно.

    Идеологическое программирование ИИ-систем. ИИ должен быть «свободен от идеологических предрассудков», что расшифровывается: эта свобода означает  «американские ценности» и «объективную истину». Любые госинвестиции и партнерства ограничиваются разработчиками моделей, руководствующихся этим пониманием «свободы».

    Противодействие китайскому влиянию в международных дипломатических и стандартизирующих органах для продвижения подходов к управлению ИИ, отражающих американские ценности. Открыто предлагается биполярная система технологического противостояния между американской и китайской технологическими экосистемами в логике холодной войны в цифровом пространстве. Нейтралитет невозможен.

    Принуждение союзников к технологической зависимости. Использование инструментов вроде Правила прямого зарубежного продукта (продукты, сделанные на американских технологиях подлежит регулированию в юрисдикции США) и вторичных тарифов для принуждения партнеров следовать американским принципам.

    Милитаризация ИИ-превосходства. Агрессивное внедрение ИИ в минобороны и обеспечение военному ИИ приоритетного доступа к вычислительным ресурсам. План предусматривает создание «виртуального полигона ИИ» и автономных систем в Пентагоне. ИИ в армии по плану должен достичь существенно большего проникновения, чем на гражданке.

    Установление американских стандартов ИИ как глобальных через международные организации и дипканалы. Активно использовать позицию США в международных дипломатических и стандартизирующих органах для «энергичного продвижения международных подходов», «способствующих инновациям и отражающих американские ценности». Кто контролирует стандарты и регулятора, тот контролирует рынки и определяет правила игры для всего мира.

    Энергетическое обеспечение технологического лидерства. Отказ от любых экологических и климатических ограничений ради энергетической инфраструктуры, необходимой для ИИ-превосходства.

    Энергополитика, сводящаяся к строительству как можно большего числа электростанций как можно быстрее, – тоже вопрос нацбезопасности.

    В общем, контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти. Впервые на уровне официального документа, техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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