Российский футбол сидит под замком в УЕФА

Спорт всегда был политикой, и ложь о том, что это не так, стоит в ряду тех неправд, что разрушают институты изнутри. МОК вернул российских спортсменов, футбол – самый популярный вид спорта – с подачи европейской конфедерации в тот же день ответил отказом. Одно событие, две организации, два противоположных решения. Общего правила, которое сработало бы одинаково для всех, в природе нет.

Формулу «спорт вне политики» всегда произносит тот, кому нынешний расклад выгоден. В 2022-м эти же организации вводили отстранение и называли это принципом. В 2026-м снимают и снова называют принципом. Сам принцип не сдвинулся ни разу, сдвигалось направление, в котором им удобно пользоваться.

Российский Минспорт сделал ровно то, что вообще решается на его уровне – и сделал чисто. МОК дали юридическую возможность отменить свое решение, не признавая его политическим. Следом восстановили членство ОКР, отменили унизительные проверки на нейтральность, добились отзыва рекомендаций федерациям, вернули кучу видов спорта и право проводить турниры дома. Дегтярёв забрал всё, что забиралось наличными инструментами, и не стал тратить ресурс на то, что этими инструментами не берется. По совокупности это самый результативный министр спорта за историю страны.

Но замок не в министре. Замок в политике. Весь этот максимум не выведет «Спартак» на поле против «Барселоны». Футбол устроен иначе. Это очные пары, и любой соперник имеет право не выйти на газон. Пока половина Европы обещает бойкот, ни один министр, будь он трижды эффективен, дверь не откроет. Ключ от нее лежит не в Лозанне и не на Лужнецкой набережной. Он в других кабинетах.

Личное, чтобы потом не возвращаться. Молодым вихрастым пареньком я был президентом футбольного клуба на Дальнем Востоке и носился по молодости и глупости с «идеями» как сделать нашу «Вторую лигу. Зона Восток» чем-то инвестиционно-привлекательным. Предлагал простую вещь: разделить ФФР на европейскую и азиатскую половины, чтобы клубы Дальнего Востока и Сибири играли в азиатских кубках по географии и по здравому смыслу. Дошел с этим до тогдашнего руководства федерации. Мне с презрительной ухмылкой сказали, что я идиот. Это было единственным аргументом в ответ на мой тезис, что одна страна может иметь хоть четыре футбольных ассоциации, как Великобритания например. Сегодня – после решения МОК – наличие двух федераций футбола нам бы очень помогло.

Прошло время, наверное, дюжина дальневосточных клубов умерла (включая мой «Амур»), российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина. Идиот читал карту. Профессионалы читали меню в доме приемов исполкома УЕФА.

Отсюда и начинается взрослый разговор без нытья про двойные стандарты. Возвращение в европейский футбол означает вещь, которую вслух не проговаривают. Каждый ваш «ПСЖ» приходит в комплекте с «Жальгирисом». Играете ли вы в Лиге чемпионов, решает по большому счету не великая федерация, а прибалтийская ассоциация. Голос Литвы весит здесь ровно столько, сколько голос Испании. И вопрос стоит простой, как яйцо. Готовы ли мы ждать «Реала», понимая, что путь к нему идет через согласие всех «Жальгирисов» и «Легий» Европы, ждать ровно столько, сколько им – в Варшаве и Вильнюсе – будет угодно. Или не готовы. Готовы ли мы к реализму все вместе, включая владельцев клубов.

Если не готовы ждать и Роналду для нас ок, просто скажите Дегтяреву. Он все сделает.

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