Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.0 комментариев
В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи
В Мичигане зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания циклоспориазом
В США стремительно распространяется паразитарная инфекция циклоспориаз, которая вызывает тяжелую диарею, в том числе так называемую «взрывную». На фоне вспышки сетевые рестораны временно убрали из меню ряд свежих ингредиентов, которые могли быть причиной массового заражения.
Как пишет New York Post, посетителям некоторых ресторанов больше не подают салат, кинзу с луком, пико-де-гайо и гуакамоле. В заведениях появились объявления, в которых говорится, что эти продукты временно недоступны из-за общенационального отзыва.
Причиной ограничений стала вспышка циклоспориаза – кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заболевание сопровождается сильной водянистой диареей, частыми, а иногда и «взрывными» испражнениями, а также спазмами в животе, тошнотой, вздутием, слабостью, потерей аппетита и веса. Симптомы могут сохраняться более месяца.
Наиболее серьезная ситуация сложилась в штате Мичиган, где зарегистрировано почти тысяча случаев заболевания – при том, что обычно за год выявляется около 50. Более трех десятков пациентов были госпитализированы. В Огайо с начала года зарегистрировали 177 случаев, из них 171 пришелся на июнь, в основном после 20 июня. В штате Нью-Йорк, за исключением Нью-Йорка, насчитали 112 эпизодов инфекций, 107 из них подтвердили с 1 мая.
CDC сообщают как минимум о восьми дополнительных кластерах цикоспориаза в Алабаме, Кентукки, Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии и Западной Вирджинии, расследования по ним только начинаются.
Американские санитарные службы пока не установили единый источник заражения. Специалисты проверяют поставки свежих овощей и зелени, включая белый и зеленый лук, огурцы и кинзу. По предварительным данным, отдельные очаги инфекции могут быть связаны с ресторанами мексиканской кухни, продуктовыми сетями и кейтеринговыми мероприятиями. Власти рекомендуют тщательно мыть свежие овощи и фрукты, соблюдать правила гигиены на кухне и по возможности подвергать продукты термической обработке.
Исследование норвежских ученых в 2021 году показало, что тщательное мытье ягод снижает, но не полностью устраняет риск заражения. Ученые загрязнили чернику и малину цистами цикоспоры, криптоспоридия и лямблий, затем промывали их под краном, в центрифуге для салата и в растворе воды с уксусом. Оказалось, что гладкие ягоды легче очистить, малина же удерживает больше яиц паразитов, а бактерия Cyclospora оказывается особенно «липкой».
У людей со здоровым иммунитетом болезнь может продолжаться до шести недель, периодически затухая и возвращаясь. У пациентов с ослабленным иммунитетом симптомы не проходят без лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 140 пассажиров круизного лайнера Navigator of the Seas заболели неизвестной кишечной инфекцией с симптомами рвоты, спазмов и диареи. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний расследуют массовое заражение кишечной палочкой, связанное с употреблением «роял чизбургеров» сети McDonald's и приведшее к десяткам пострадавших и одному смертельному случаю. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии прокуратура сообщила о вспышке кишечной инфекции с более чем 200 обращениями за медпомощью и госпитализацией десятков взрослых и детей.