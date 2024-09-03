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    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    3 сентября 2024, 18:03 • Новости дня

    В Кабардино-Балкарии завели дело из-за массового отравления

    В Кабардино-Балкарии произошла вспышка кишечной инфекции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вспышка кишечной инфекции произошла в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, в больницы с признаками заболевания обратились более 200 человек, сообщила прокуратура региона.

    В ведомстве уточнили, что медицинская помощь потребовалась 212 людям, из них 63 были госпитализированы, передает ТАСС. По данным прокуратуры, среди госпитализированных 56 – дети, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

    По информации Минздрава Кабардино-Балкарии, стационарное лечение проходят 70 человек.

    В связи со вспышкой кишечной инфекции в регионе приостановлена работа пяти образовательных учреждений: двух школьных и дошкольных организаций и одного колледжа, добавили в прокуратуре республики.

    По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СК по Кабардино-Балкарии.

    В июне в Дагестане зафиксировали вспышку дизентерии и ротавируса.

    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    2 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Финансовый директор РФС Замятин погиб вместе с супругой в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

    О том, что Замятин и его жена оказались среди жертв катастрофы, сообщил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – сказал он.

    Замятину было 34 года, он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года. До этого он работал в Минэнерго России, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах Газпрома.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными версиями катастрофы.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 20:06 • Новости дня
    В Петербурге с киллера взыскали полученный за убийство гонорар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Невский районный суд Петербурга взыскал с наемного убийцы в доход государства полученные за преступление деньги, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Суд признал сделку между осужденным за убийство Евгением Поповым и заказчиком Александром Кайдановым ничтожной и обязал киллера вернуть 628516.50 рублей, полученные в качестве гонорара, передает РИА «Новости». Попову также придется оплатить госпошлину в размере 9485 рублей.

    Попов был осужден на 18 лет в 2019 году за ряд преступлений, совершенных в составе группы в 2010-2011 годах, включая убийство. Кайданов в 2021 году был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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    3 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Замкомандующего Ленинградским военным округом попросили арестовать

    СК запросил арест для замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие попросило заключить под стражу генерала Минобороны, заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, подозреваемого в получении взятки.

    Ходатайство следователя об аресте Муминджанова поступило в гарнизонный военный суд, заседание по его рассмотрению запланировано на 17.30 мск, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

    Напомним, СК России возбудил дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) генерал-майора Валерия Муминджанова, он подозревается в получении взятки в размере более 20 млн рублей.

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    3 сентября 2024, 14:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли удар по украинской боевой машине реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, российские бойцы в ходе разведывательных мероприятий зафиксировали движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области, передает ТАСС.

    «В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчетом», – сообщило Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили три установки HIMARS и более 30 националистов в Сумской области.

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    2 сентября 2024, 21:16 • Новости дня
    Эксперты: «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания

    Эксперты объяснили значение участия Владимира Путина в «Разговоре о важном»

    Эксперты: «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В ходе «Разговора о важном» Владимир Путин показал открытость к любым вопросам со стороны школьников. Эта откровенность президента нравится молодежи, и в целом формат такого открытого урока хорошо себя зарекомендовал, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Виктория Карпова. В понедельник президент России провел открытый урок «Разговор о важном» в школе города Кызыл.

    «Личным участием в «Разговоре о важном» Владимир Путин подчеркивает важность роли подрастающего поколения в строительстве успешного будущего нашей страны. Воспитание патриотически настроенных граждан – приоритетная задача для России, и глава государства это хорошо понимает», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Примечательно, что урок прошел в легкой и непринужденной форме. Было видно, что президент открыт к любым вопросам со стороны школьников. Он спокойно и уверенно объяснял детям роль государства в жизни общества, рассказывал, какие программы и для чего реализует российское руководство. Запретных тем попросту не было», – считает эксперт.

    «Сам формат «Разговоров о важном» стал частью масштабной работы по воспитанию личности на основе традиционных ценностей», – добавляет собеседник. – «Дети должны расти в комфортной среде, где им будет прививаться любовь к российским флагу и гимну, а также поощряться деятельность в волонтерских и добровольческих организациях».

    Схожей точки зрения придерживается и Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Личное участие Владимира Путина в «Разговоре о важном» показывает особое внимание власти к подрастающему поколению граждан», – указывает она.

    «Это особенно важно в текущих условиях, когда в России набирает обороты процесс трансформации системы образования. Мы отказываемся от западных практик – все больше и больше уделяем внимание продвижению ценностного суверенитета государства. В учебные программы включаются дополнительные занятия, нацеленные на укрепление патриотизма», – напоминает собеседница.

    «Путин не в первый раз участвует в «Разговорах о важном». Встречаясь с детьми, он не только разъясняет школьникам значимые детали деятельности правительства, но и делится собственным жизненным опытом. Эта откровенность нравится молодежи. Формат хорошо себя зарекомендовал, и думаю, он будет продолжен», – добавляет эксперт.

    «При этом в настоящий момент в российских школах создается немало проектов, направленных на самореализацию ребят. Появляется много секций, дополнительных кружков, где дети могут развить все свои самые лучшие качества. Таким образом, образовательные учреждения сегодня становятся площадкой не только для получения знания, но и где дети растут, как личности», – заключила Карпова.

    В понедельник Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в новой общеобразовательной школе №20 города Кызыл. Глава государства ответил на вопросы детей. В частности, он обсудил с подрастающим поколением развитие внутреннего туризма, тенденции в международном спорте, пагубные привычки молодежи, а также растущее значение китайского языка.

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    2 сентября 2024, 21:22 • Новости дня
    Кириенко рассказал студентам о десяти принципах эффективного управления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лекцию «10 принципов эффективного управления» студентам программы «Ресурс России» прочитал студентам программы «Ресурс России» первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Мероприятие прошло в понедельник в Президентской академии.

    Кириенко поздравил слушателей с Днем знаний и рассказал о том, какую важную роль президент России Владимир Путин отводит передаче опыта «от человека к человеку», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня президент по уже доброй традиции открыл День знаний в командировке – он провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле. На своем примере глава государства показывает, что, как бы мы не были загружены на работе, нет ничего важнее передачи знаний, опыта и навыков подрастающему поколению. Для меня сегодняшняя лекция – это следование его принципам. В будущем на ваших местах будет находиться следующее поколение россиян, которым уже вы будете передавать свои знания и опыт», – сказал Кириенко.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа «Ресурс России» стартовала год назад, с момента ее запуска студенты продемонстрировали выдающиеся успехи в учебе. «В этом году на программу «РЕСУРС России» было подано в 3,5 раза больше заявлений, чем в прошлом, средний балл ЕГЭ поступивших составил 98,6. Это говорит о том, что такой формат подготовки будущих управленцев востребован и актуален», – подчеркнул он.

    «Ресурс России» – это одна из флагманских образовательных программ Президентской академии, которая готовит будущих управленцев в государственном и корпоративном секторах из числа лучших студентов страны. На встрече с Кириенко приняли участие 125 студентов первого и второго года обучения программы «Ресурс России», прошедшие при поступлении многоуровневый отбор по баллам ЕГЭ, достижениям в учебной и внеучебной деятельности.

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    3 сентября 2024, 10:06 • Новости дня
    Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом

    Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью

    Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ни Украина, ни Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Ни Киев, ни МУС не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Дипломат подчеркнула, что данная организация «возводит беззаконие в квадрат».

    Касательно вопроса ратификации Киевом Римского статута Захарова отметила, что Киев стремится вывести таким образом из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя при этом возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран.

    Представитель МИД пояснила, что этот шаг нужно рассматривать именно как намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.

    Кроме того, Захарова заверила, что виновные в тяжких преступлениях украинские преступники в обязательном порядке будут привлечены к суду.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС. Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина.

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    2 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Российский пловец Черняев выиграл золото Паралимпиады

    Российский пловец Черняев выиграл золото Паралимпиады в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в заплыве на 100 метров брассом в категории SB4 для спортсменов с различными нарушениями физического здоровья.

    Черняев преодолел дистанцию за 1 минуту 32,2 секунды, передает ТАСС.

    Обладателем серебряной медали стал Антониос Цапатакис из Греции с результатом 1 минута 36,16 секунды, бронзовой – итальянец Мануэль Бортуццо, достигший финиша за 1 минуту 42,52 секунды.

    Накануне российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль Паралимпиады 2024 года в Париже на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

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    3 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры в Монголии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и другими руководителями этой страны.

    По словам российского лидера, на переговорах обсуждалось множество вопросов, актуальные региональные и международные проблемы, передает ТАСС. Кроме того, были обозначены дальнейшие перспективы многопланового партнерства, добавил Путин.

    «Мы ценим, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами. Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями», – сказал президент России в ходе торжественного приема в Улан-Баторе.

    «Верные традициям боевого товарищества, заложенным нашими дедами и отцами, Россия и Монголия продолжают активно взаимодействовать и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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    3 сентября 2024, 07:39 • Новости дня
    Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов скончалась

    Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на Саратов скончалась в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область 26 августа, скончалась в больнице, сообщает Минздрав региона.

    Известно, что, несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось,  передает ТАСС.

    Напомним, после атаки БПЛА на Саратов женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    2 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    НОМ: Меры безопасности на выборах в Курской области соблюдаются неукоснительно

    Член ОП Булгакова: Избирательные участки в Курской области работают в штатном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меры безопасности на выборах в Курской области соблюдаются, процесс осуществляется в штатном режиме, заявила исполнительный директор НОМ, председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Булгакова посетила несколько избирательных участков в Курске и Курской области, в том числе организованных в пунктах временного размещения, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

    «Необходимые меры безопасности на участках и при проведении выездного голосования соблюдаются неукоснительно, круглосуточно работают сотрудники полиции, с членами комиссий держится связь», – сообщила она.

    Избирательные участки работают в штатном режиме, добавила Булгакова. «Как мы и ожидали, куряне проявляют активную гражданскую позицию, также подают заявления на голосование через ДЭГ и «Мобильный избиратель», – отметила она.

    По словам Булгаковой, наблюдение за ситуацией в регионе планируется продолжить. В частности, во вторник запланирована публичная встреча с экспертами, на которой будут обсуждаться основные вопросы подготовки к выборам и общественному наблюдению.

    По данным главы избирательной комиссии Курской области Татьяны Малаховой, за пять дней досрочного голосования на территории региона проголосовало более 19% избирателей. Жители Курской области активно голосуют на обычных УИК, а также в пунктах временного размещения. Более 71 тыс. жителей региона подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, более 2 тыс. – планируют воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на участке по месту нахождения.

    Заместитель председателя комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков также посетил несколько ПВР и отметил, что меры безопасности соблюдены. На ряде участков, по словам правозащитника, работают волонтеры, которые помогают избирателям с ограниченными возможностями здоровья.

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    2 сентября 2024, 18:25 • Новости дня
    Кравцов рассказал о начале учебного года в регионах России

    Кравцов: Учебный год во всех регионах России стартовал без сбоев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый учебный год в российских школах начался в штатном режиме, без сбоев, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    К учебе приступили 18,5 млн учеников в 89 регионах России, сообщил министр, передает ТАСС.

    Для обеспечения безопасности во всех школах страны были проведены необходимые мероприятия, приняты профилактические меры, здания проинспектированы на предмет готовности к приему учеников.

    В понедельник в России около 39,5 тыс. общеобразовательных учреждений приняли учащихся, 132 школы впервые открыли свои двери.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе №20 им. Героев Отечества.

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    3 сентября 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила два дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила два дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей.

    Ранее был уничтожен дрон ВСУ самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет.

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    3 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    Украина вышла из ряда соглашений с Россией и странами СНГ

    Tекст: Александра Юдина

    Украина прекратила участие в нескольких соглашениях с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    По его словам, среди них соглашения о сотрудничестве в сфере минерально-сырьевых ресурсов, о взаимном зачете трудового стажа, о борьбе с контрафактом, о передаче образцов наркотических средств, а также соглашение о развитии производственной кооперации, передает ТАСС.

    Отмечается, что особое внимание было уделено выходу из Соглашения о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи, подписанного еще в 1993 году.

    Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о полетах самолетов спецназначения.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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