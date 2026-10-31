Польские пограничники начали проверять фото в телефонах въезжающих украинцев

УНИАН: Польские пограничники начали проверять фото в телефонах украинцев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польские пограничники начали проверять фотографии в телефонах въезжающих в страну украинцев. Причина нововведения не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

«Добрососедские отношения с Польшей, похоже, вышли на новый уровень: теперь на границе у украинцев проверяют не только паспорт, но и личную галерею в телефоне», – говорится в сообщении агентства.

Отмечается случай, когда украинке, возвращавшейся в Польшу из-за границы, пришлось показывать пограничникам личные фотографии, чтобы подтвердить место своего пребывания во время отпуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МВД Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

Ранее в Польше сообщили о массовом отъезде украинских беженцев в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

До этого посол Украины в Польше Василий Бондарь заявил о резком росте числа случаев агрессии в отношении украинских граждан.