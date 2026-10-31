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ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1220 военнослужащих
Российские войска за минувшие сутки продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом ВСУ потеряли порядка 1220 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области было нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной и мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ около Дуванки, Великих Проходов, Цуповки, Мартового и Великого Бурлука.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Хотенью, Великой Рыбицей, Осоевкой, Гнилицей и городом Сумы, говорится в канале Max Минобороны.
Противник при этом потерял более 270 военнослужащих и бронемашину.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Моначиновки, Смородьковки, Глущенково, Студенка Харьковской области и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).
Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Василевской Пустоши, Семеновки и Николаевки ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и самоходное артиллерийское орудие.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии у Белозерского, Шиловки, Андреевки, Роганского, Староварваровки ДНР, Новопавловки и Межевой Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.
Российские войска освободили за минувшую неделю три населенных пункта.
28 октября сообщалось, что российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку.
Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.