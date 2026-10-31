В Шереметьево опровергли сообщения о якобы воздушной тревоге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла сообщения о якобы объявлении воздушной тревоги в воздушной гавани Московского региона.

«Опубликованная в Сети информация про объявление воздушной тревоги в Шереметьево не соответствует действительности. Фотографии, сопровождающие публикации, относятся к событиям прошлых периодов и не отражают текущую ситуацию в аэропорту», – говорится в сообщении Шереметьево.

Ранее ряд каналов в социальных сетях распространили информацию о якобы объявлении воздушной тревоги на территории аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропортах Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

На прошлой неделе в московском аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу. Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко назвал фейком информацию о неработающих аэропортах Москвы.