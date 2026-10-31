Иорданские военные отбили прорыв террористов со стороны Сирии

ВС Иордании: Пограничники отбили прорыв банды из 14 боевиков со стороны Сирии

Tекст: Мария Иванова

Нападавшие пытались пересечь государственную границу под прикрытием интенсивного огня, однако иорданские военные дали противнику жесткий отпор, передает ТАСС.

«Иорданские пограничники вступили в боестолкновение с террористами и нанесли им потери. Вторжение банды было отражено, уцелевшие боевики отступили на территорию Сирии», – говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в соцсети.

Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на сирийско-иорданской границе. В конце октября командование вооруженных сил Иордании отчиталось об уничтожении более 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство*» в результате серии авиационных ударов по тренировочным базам на юге Сирии. Официальный представитель правительства королевства подчеркнул, что операция стала ответом на нападение связанных с группировкой экстремистов на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Сирии возобновили движение через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией.

Во вторник официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани заявил об уничтожении более 20 боевиков на юге Сирии.

Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» после ударов иорданской авиации.