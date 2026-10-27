Иордания заявила об уничтожении 20 боевиков ИГ в Сирии

Иордания нанесла удары по позициям ИГ на юге Сирии после теракта в Эль-Караке

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вчерашние удары вооруженных сил Иордании были направлены по позициям ИГ на юге Сирии после того, как у королевства иссякло терпение в связи с действиями террористических группировок и угрозами национальной безопасности», – заявил Мухаммед аль-Мумани РИА «Новости».

По его словам, в ходе операции был уничтожен крупный склад оружия.

Аль-Мумани выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей и сообщил, что Амман обсуждает последствия авиаударов с Дамаском. Он подчеркнул, что Иордания и Сирия продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом и контрабандой.

Ранее иорданские военные сообщали, что операция стала ответом на нападение на церковь в провинции Эль-Карак 23 октября. В свою очередь правительство Сирии заявило, что Иордания не согласовывала удары, в результате которых пострадали мирные жители и дети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сирия закрыла пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией после ударов иорданских ВВС по провинции Дераа.