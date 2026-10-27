Новак спрогнозировал востребованность «Северных потоков» в Европе

Новак предсказал возвращение спроса на газ из «Северных потоков» в Европе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Газопроводная инфраструктура «Северных потоков» стратегически необходима Европе и в перспективе понадобится для обеспечения энергетической безопасности континента. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), пишет ТАСС.

«Если смотреть в перспективе, в принципе, развитие газопроводной инфраструктуры, которое происходило с семидесятых годов прошлого столетия и продолжило развиваться в этом столетии, это выгодно и Европе, европейским странам, и России, потому что Россия энергонезависима, имеет возможность обеспечить энергобезопасность других стран, которые не имеют собственных энергетических ресурсов, в частности, это Европа», – заявил Новак.

Кроме того, Новак подчеркнул способность Москвы реализовать все объемы топлива на других рынках при отказе европейских государств. Он напомнил об активном развитии экспортной инфраструктуры в направлении стран с растущей экономикой, отметив, что трудности возникнут именно у Европы, тогда как у России проблем с продажей энергоресурсов нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии главы государства Владимира Путина в саммите Форума стран – экспортеров газа.

Ранее Новак назвал технически возможным восстановление поврежденных веток системы «Северный поток». До этого вице-премьер предупредил о неспособности европейских государств компенсировать нехватку топлива при отказе от российского экспорта.