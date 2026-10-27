Полиция Баварии открыла дело из-за снимков сгоревшего чайного дома Гитлера

dpa: Полиция Баварии начала расследование после публикации фото дома Гитлера

Tекст: Мария Иванова

Следствие склоняется к версии, что часть распространяемых в Сети снимков сгоревшего Кельштайнхауса является подлинной, хотя изначально кадры считались сгенерированными нейросетью подделками, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Правоохранители подчеркнули, что съемка на оцепленном объекте и публикация материалов могут быть квалифицированы как правонарушение. Авторство кадров пока не установлено, однако характер изображений указывает на возможную причастность к их созданию сотрудников экстренных служб.

Пожар в бывшем чайном домике Адольфа Гитлера произошел вечером 23 октября. По подозрению в поджоге задержан 33-летний житель Берлина с признаками психического заболевания, суд временно поместил его в закрытое медицинское учреждение. Здание находилось в собственности фонда «Берхтесгаденер ланд» и функционировало как горный ресторан с постоянной документальной экспозицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье председатель немецкой организации по развитию туризма Бартль Виммер оценил ущерб от поджога бывшего чайного дома Адольфа Гитлера в миллионы евро.

В субботу министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре объект