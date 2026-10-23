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Доходность акций французских люксовых брендов упала до минимума за десять лет
Доходность акций французских люксовых брендов снизилась до минимума за 10 лет
Доходность акций крупнейших европейских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH опустилась до минимальных значений с 2016 года на фоне снижения спроса и опасений инвесторов, сообщило агентство Bloomberg.
Акции Hermes International подешевели на 4,9% из-за слабых показателей продаж в третьем квартале, пишет Bloomberg. Коэффициент отношения ожидаемой прибыли к стоимости акций упал до 27 против почти 70 на пике в 2021 году, что стало самым низким показателем с осени 2014 года, передает ТАСС.
Доходность бумаг концерна LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) также находится на минимальном уровне с лета 2016 года: коэффициент снизился до 16 против 37 в 2021 году.
С начала года рыночная стоимость акций обеих компаний упала примерно на 40% из-за неоправдавшихся надежд на восстановление спроса. На показатели отрасли негативно повлияло снижение расходов потребителей в Китае, а также конфликт США и Ирана, повлекший за собой уменьшение числа туристических поездок в Дубай и ускорение глобальной инфляции.
Кроме того, инвесторы опасаются приобретать бумаги французских компаний из-за волны протестов в стране. Они предполагают, что дальнейшее распространение общественных беспорядков отпугнет туристов и приведет к падению продаж в бутиках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовые протесты привели к распродажам на французских рынках облигаций и акций.
В субботу участники масштабных акций против повышения стоимости жизни подожгли здание мэрии Лиможа.
На прошлой неделе рыночная стоимость десяти ведущих европейских производителей одежды и аксессуаров класса люкс сократилась на 350 млрд долларов.