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Эксперт назвал главные вызовы для охраны снежного барса в России
Директор Сайлюгемского нацпарка Маликов: Важно сохранить ирбиса и объекты его пропитания
Снежный барс нуждается в особой защите. Сегодня для сохранения популяции ирбиса недостаточно лишь природоохранных зон. Необходимо также усилить борьбу с браконьерами и уделить особое внимание объектам пропитания хищника. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. 23 октября отмечается Международный день снежного барса.
«Снежный барс обладает самым высоким охранным статусом у нас в стране и занесен в Красную книгу России. На ирбиса запрещена охота», – напомнил Денис Маликов, директор Сайлюгемского национального парка. Спикер также обратил внимание на то, что в России не допускается оборот его дериватов – шкуры, клыков и прочего.
Кроме того, продолжил собеседник, в России создано несколько федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) именно для охраны этого вида кошачьих. «В настоящий момент ООПТ – самый эффективный механизм по сохранению редких животных», – подчеркнул эксперт.
Впрочем, России предстоит еще многое сделать в этой сфере, считает специалист. «Проблема в том, что не все территории обитания ирбиса имеют статус национальных парков или заповедников. Особенно заметна эта проблема на общедоступных охотничьих угодьях», – посетовал спикер.
При этом Маликов предлагает охранять не только самого зверя, но и так называемые объекты его пропитания. «Речь о сибирском горном козле, на которого на сегодня разрешена охота. Тут важно сохранить баланс между интересами охотников и выживаемостью хищника», – рассуждает собеседник.
Еще одной угрозой для ирбиса является незаконный петельный лов кабарги, которую браконьеры убивают ради получения мускуса, продолжил эксперт. «Мы с коллегами не раз фиксировали, как снежные барсы гибли в петлях, установленных для охоты на мускусного оленя», – рассказал он. Для пресечения этой практики в России нужно установить полный запрет на дериваты кабарги, считает спикер.
«Важно помнить, что снежный барс – один из самых сложных видов для восстановления популяции. В рамках одних ООПТ сделать это невозможно. Нужен постоянный интерес к проблеме со стороны правоохранительных органов, а также их тесная работа с общественными организациями и бизнесом», – резюмировал Маликов.
В пятницу на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника в Киргизии был открыт совместный киргизско-российский научно-исследовательский центр по сохранению снежного барса «Ак-Илбирс».
В церемонии открытия приняли участие премьер Киргизии Адылбек Касымалиев и глава Татарстана Рустам Минниханов. Центр предназначен для спасения, лечения и реабилитации редких животных. В его составе – операционные блоки, цифровая рентгенодиагностика, генетическая лаборатория и ветеринарный блок. На площадке будут работать российские и киргизские специалисты.
Это второй взаимодополняющий проект единой научно-практической системы сохранения снежного барса. Первый уже функционирует на Алтае. В день открытия на площадке также начала работу международная научно-практическая конференция по сохранению ирбиса.
23 октября отмечается Международный день снежного барса. Ирбис включен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России расположена северная периферия мирового ареала этого хищника.
Ирбис является приоритетным видом нацпроекта «Экологическое благополучие». Также в 2014 году Минприроды утвердило стратегию сохранения снежного барса. В числе ключевых задач государства: увеличение кормовой базы редкого хищника, защита местообитаний и борьба с браконьерами.
Помимо этого, снежный барс включен в перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и растений России. За его добычу предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до девяти лет. В декабре 2025 года Москва присоединилась к межправительственному Международному альянсу больших кошек (IBCA).
В ареале снежного барса создано 19 особо охраняемых природных территорий разных уровней и категорий. В Сайлюгемском национальном парке охраняется самая многочисленная группировка ирбиса. В целом благодаря системным мерам государства численность хищника сегодня достигает 90 особей.
Большой вклад в сохранение этого вида вносит межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Она занимается в том числе поддержкой научных исследований, международных проектов, проводит просветительские мероприятия.
В 2023 году вышел документальный фильм «Хозяин Алтайских гор», а в 2025 году впервые опубликован каталог известных особей снежных барсов. В издании каждое животное представлено индивидуально с фотографией, именем, местом жительства и собственной историей.