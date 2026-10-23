Эксперт назвал главные вызовы для охраны снежного барса в России

Директор Сайлюгемского нацпарка Маликов: Важно сохранить ирбиса и объекты его пропитания

Tекст: Олег Исайченко

«Снежный барс обладает самым высоким охранным статусом у нас в стране и занесен в Красную книгу России. На ирбиса запрещена охота», – напомнил Денис Маликов, директор Сайлюгемского национального парка. Спикер также обратил внимание на то, что в России не допускается оборот его дериватов – шкуры, клыков и прочего.

Кроме того, продолжил собеседник, в России создано несколько федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) именно для охраны этого вида кошачьих. «В настоящий момент ООПТ – самый эффективный механизм по сохранению редких животных», – подчеркнул эксперт.

Впрочем, России предстоит еще многое сделать в этой сфере, считает специалист. «Проблема в том, что не все территории обитания ирбиса имеют статус национальных парков или заповедников. Особенно заметна эта проблема на общедоступных охотничьих угодьях», – посетовал спикер.

При этом Маликов предлагает охранять не только самого зверя, но и так называемые объекты его пропитания. «Речь о сибирском горном козле, на которого на сегодня разрешена охота. Тут важно сохранить баланс между интересами охотников и выживаемостью хищника», – рассуждает собеседник.

Еще одной угрозой для ирбиса является незаконный петельный лов кабарги, которую браконьеры убивают ради получения мускуса, продолжил эксперт. «Мы с коллегами не раз фиксировали, как снежные барсы гибли в петлях, установленных для охоты на мускусного оленя», – рассказал он. Для пресечения этой практики в России нужно установить полный запрет на дериваты кабарги, считает спикер.

«Важно помнить, что снежный барс – один из самых сложных видов для восстановления популяции. В рамках одних ООПТ сделать это невозможно. Нужен постоянный интерес к проблеме со стороны правоохранительных органов, а также их тесная работа с общественными организациями и бизнесом», – резюмировал Маликов.

В пятницу на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника в Киргизии был открыт совместный киргизско-российский научно-исследовательский центр по сохранению снежного барса «Ак-Илбирс».

В церемонии открытия приняли участие премьер Киргизии Адылбек Касымалиев и глава Татарстана Рустам Минниханов. Центр предназначен для спасения, лечения и реабилитации редких животных. В его составе – операционные блоки, цифровая рентгенодиагностика, генетическая лаборатория и ветеринарный блок. На площадке будут работать российские и киргизские специалисты.

Это второй взаимодополняющий проект единой научно-практической системы сохранения снежного барса. Первый уже функционирует на Алтае. В день открытия на площадке также начала работу международная научно-практическая конференция по сохранению ирбиса.

23 октября отмечается Международный день снежного барса. Ирбис включен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России расположена северная периферия мирового ареала этого хищника.

Ирбис является приоритетным видом нацпроекта «Экологическое благополучие». Также в 2014 году Минприроды утвердило стратегию сохранения снежного барса. В числе ключевых задач государства: увеличение кормовой базы редкого хищника, защита местообитаний и борьба с браконьерами.

Помимо этого, снежный барс включен в перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и растений России. За его добычу предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до девяти лет. В декабре 2025 года Москва присоединилась к межправительственному Международному альянсу больших кошек (IBCA).

В ареале снежного барса создано 19 особо охраняемых природных территорий разных уровней и категорий. В Сайлюгемском национальном парке охраняется самая многочисленная группировка ирбиса. В целом благодаря системным мерам государства численность хищника сегодня достигает 90 особей.

Большой вклад в сохранение этого вида вносит межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Она занимается в том числе поддержкой научных исследований, международных проектов, проводит просветительские мероприятия.

В 2023 году вышел документальный фильм «Хозяин Алтайских гор», а в 2025 году впервые опубликован каталог известных особей снежных барсов. В издании каждое животное представлено индивидуально с фотографией, именем, местом жительства и собственной историей.