Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Защита обжаловала заочный арест экс-главы Минкомсвязи Никифорова
Защита бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова обжаловала его заочный арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на арест Никифорова в понедельник, 5 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел.
Никифорову вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова. МВД объявило его в розыск.