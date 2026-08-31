В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».
О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.
Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением.
Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.
В июле российские войска полностью освободили Константиновку.
Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.