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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    31 августа 2026, 19:21 • Новости дня

    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников

    Заслуженный учитель Шевченко предостерегла родителей от тяжелых портфелей и яркого декора для школьников

    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Собирая ребенка в школу, родителям стоит выбирать канцелярию не только по цвету и дизайну. Ручки и карандаши должны быть удобны ребенку, а лишние украшения и интерактивные элементы способны мешать занятиям, сказала газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель Кубани, учитель начальных классов Галина Шевченко. От стирающихся ручек педагог рекомендует отказаться, а закупку одинаковой канцелярии для всего класса считает не всегда уместной.

    «Одна из самых распространенных ошибок родителей – неправильно выбранный школьный портфель. Ребенку придется носить его каждый день, поэтому он должен быть максимально легким, ведь внутри еще будут учебники и другие школьные принадлежности. Слишком тяжелый портфель может нарушить равновесие ребенка и даже привести к падению. Поэтому лучше выбирать легкую модель с ортопедической спинкой и регулируемыми лямками, которые можно подогнать под рост ребенка», – говорит Шевченко.

    Цвет и рисунок портфеля стоит выбирать вместе с ребенком, ведь вещь должна ему нравиться, отметила педагог. При этом в портфеле не должно быть слишком большого количества карманов, потому что во время подготовки к уроку первоклассники теряются в обилии отделений и не могут найти, где лежит пенал, а где салфетки. Она посоветовала родителям заранее познакомить ребенка с портфелем и проговорить, что и в каком кармане лежит.

    «У ребенка обязательно должны быть вода, влажные и сухие салфетки, ведь не все дети решаются лишний раз подойти к учителю и спросить, где что взять. В том числе они могут растеряться в туалетных комнатах», – отмечает педагог.

    Подбор канцелярии, по ее словам, надо начинать с пенала: «Удобнее выбрать пенал на молнии в виде небольшой раскладушки на один разворот. Пластмассовые пеналы, которые туго открываются и с шумом падают на парту, могут отвлекать и мешать учителю и другим детям на уроке. В компактный пенал достаточно положить простой карандаш, ручку, ластик и несколько цветных карандашей».

    «Слишком большая раскладушка займет много места на парте, а ребенку придется тратить время на поиски нужного оттенка вместо того, чтобы сосредоточиться на задании. Из карандашей я как учитель советовала бы выбирать хорошие трехгранные модели с ортопедической формой – их удобно держать в руке. Простых карандашей лучше взять два-три, чтобы в случае поломки у ребенка сразу был запасной. Это особенно важно в период обучения грамоте, когда многие учителя просят детей писать именно карандашом», – добавила учитель начальных классов. Точилку стоит выбирать с контейнером, чтобы ребенок мог поточить карандаш прямо на уроке, не вставая с места, подчеркивает собеседница.

    В целом все канцелярские принадлежности для школьника должны быть легкими и анатомически правильными, без громоздких деталей, бабочек и цветочков, которые утяжеляют предметы. Более того, все брелоки, игрушки на колпачках ручек и прочие интерактивные иллюстрации на ручках и карандашах отвлекают школьника и его соседа по парте от учебы, поэтому их вовсе стоит избегать. Линейку на первых порах лучше брать такую, чтобы она помещалась в пенал, а для учеников первого и второго классов лучше выбирать еще и ту, что с держателем, чтобы она не скользила по листу.

    «С ручками все индивидуально. Для первого и второго классов нужна ручка с толстым пишущим узлом, чтобы линия была видна и ребенку не приходилось прилагать усилий для нажима. В третьем и четвертом классах узел может быть тоньше, но подбирать его нужно под конкретного ребенка. Я за ортопедические трехгранные ручки или ручки с насадкой, чтобы ребенок не выворачивал руку. И я однозначно против стирающихся ручек, да и в большинстве школ учителя их запрещают, ведь в критериях оценки есть такой показатель, как исправление», – объясняет Шевченко.

    Она рассказывает, что на первых этапах обучения письму детей в школах часто призывают писать простым карандашом, чтобы кривую линию можно было стереть и исправить, а на ручку переходят постепенно, когда сформируются первые навыки. Также она обратила внимание, что в первом классе учителя нередко просят завести зеленую ручку для выделения орфограмм, поэтому ее лучше приобрести заранее. Для третьего и четвертого классов могут потребоваться транспортир и циркуль, когда вводятся темы про углы, окружность, радиус и диаметр.

    «Для уроков творчества понадобятся акварельные краски или гуашь, разные кисточки, лучше беличьи или колонковые, потоньше и потолще, а также банка-непроливайка и фартук. Нужны хорошие легкие ножницы, цветной и белый картон, цветная бумага, клей и пластилин, хотя по пластилину у каждого учителя бывают свои требования. Все это удобно сложить в папку на молнии и обязательно подписать, чтобы было понятно, чьи это вещи. Маленькие дети не всегда запоминают свои принадлежности, поэтому наклейки и подписи очень помогают», – замечает педагог.

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    Отвечая на вопрос об идее закупать всем детям одинаковую канцелярию, чтобы никто не завидовал, собеседница отмечает, что одинаковые тетради в начальной школе действительно удобны для работы учителя. По ее словам, когда у всего класса они одного цвета, педагогу проще давать общие задания и собирать работы на проверку, а если родители против, можно сделать одинаковые обложки или наклейки. При этом закупать полностью одинаковую канцелярию она считает нелогичным.

    «Хоть что-то у ребенка должно быть свое, то, что его отличает. Кому-то нравятся мишки, поэтому у него пенал с мишками, а у кого-то с машинкой, и в этом нет ничего страшного. Кто-то левша, и ему нужна ручка для левшей, у кого-то рука уже поставлена, и подойдет тонкий узел, а кому-то нужна ручка потолще. Смысла закупать всем одинаковое я особого не вижу. При этом в классе полезно иметь общий запас на случай, если ребенок что-то забыл дома, чтобы он не расстраивался, а спокойно взял нужную вещь и потом вернул на место», – заключила Шевченко.

    Ранее психолог-консультант Инна Бушевская предупредила, что резкое возвращение к учебному расписанию может вызвать у детей сильный стресс. Поэтому она посоветовала родителям сохранять спокойствие, в первый месяц осени не предъявлять завышенных требований к успеваемости, а также отложить дополнительные секции и занятия с репетиторами на две-три недели.

    Также эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали самые стрессовые периоды учебного года для школьников. По их словам, тяжелее всего детям даются начало и конец года, а также концы четвертей и полугодий, когда накапливается усталость и растет число контрольных и экзаменов.

    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    29 августа 2026, 13:52 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать

    Суд в Нью-Йорке признал невиновной мать, убившую двоих своих детей

    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать
    @ Demian Stringer/Zumapress/Global Look Press

    Судья нью-йоркского округа Бронкс признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной по делу об убийстве двух ее малолетних сыновей.

    Судебная инстанция признала 26-летнюю женщину неподсудной по причине психиатрического заболевания, передает The New York Post. Трагедия произошла в 2022 году в семейном приюте, где американка зарезала трехлетнего Дейшона и 11-месячного Октавиуса. Экспертиза установила наличие у обвиняемой острого психоза в момент совершения преступления.

    Согласно заключениям специалистов, во время преступления женщина находилась в состоянии послеродового психоза и была оторвана от реальности. Психиатр Эрик Голдсмит, обследовавший Флеминг по запросу обвинения, заявил, что она страдала галлюцинациями, была убеждена в скором конце света и считала, что в ее тело вселился дух.

    Эксперты со стороны защиты пришли к аналогичным выводам. В их заключении отмечалось, что Флеминг считала свои действия необходимыми для защиты или «очищения» детей.

    До трагедии женщина в течение двух месяцев проходила лечение в больнице Куинса. Ей диагностировали тяжелое депрессивное расстройство и назначили психотропные препараты. Однако, как следует из материалов дела, она не принимала лекарства в соответствии с предписаниями врачей и ежедневно употребляла марихуану, что могло усугубить ее состояние.

    Вечером 26 ноября 2022 года сотрудник приюта вызвал полицию после того, как из квартиры Флеминг стали поступать вода и дым. Правоохранители обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, и доставили ее в больницу. Погибших детей первоначально не нашли – они находились под грудой одежды в ванной.

    Позднее отец младшего ребенка обнаружил обоих мальчиков без признаков жизни и вызвал полицию. Флеминг, которой на тот момент было 22 года, предъявили обвинения в убийстве первой степени.

    В ходе нынешнего разбирательства прокуратура отказалась настаивать на уголовном наказании, указав, что судебное преследование матери не сможет предотвратить подобные трагедии. «Уголовное преследование матерей не предотвращает и не может предотвратить подобные преступления, однако общественное обсуждение этой проблемы, возможно, способно это сделать», – заявила помощник окружного прокурора Бронкса Тиффани Уичман.

    При этом освобождать Флеминг пока не планируют. Ее должны повторно обследовать назначенные судом психиатры. Следующее заседание назначено на 18 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о дальнейших мерах и возможной опасности женщины для окружающих. Не исключается, что она проведет в психиатрическом учреждении месяцы или даже годы.

    Отец погибшего младшего ребенка заявил в суде, что простил Флеминг. «Она хороший человек», – сказал он, добавив: «Она была заботливым человеком. Она любила детей».

    Дело Флеминг получило особое внимание на фоне другого громкого процесса в США – дела Линдси Клэнси из Массачусетса, обвиняемой в убийстве троих своих детей. В ее случае также рассматривается версия о тяжелом послеродовом психозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение выбросившего из окна малолетнюю дочь мужчину. Осенью прошлого года следователи завершили расследование дела об убийстве матерью троих детей в Канске в состоянии психического расстройства. В августе того же года столичная прокуратура сообщила о признании невменяемым убившего жену и сына москвича.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В российских школах снизилось число отстающих учеников

    Доля отстающих российских школьников сократилась на 10% за семь лет

    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние семь лет показатель неуспеваемости среди учащихся школ в России снизился с 25% до 15%, следует из данных выставки «Единая школа – единая страна» в Московском педагогическом государственном университете.

    Количество неуспевающих учеников в российских образовательных учреждениях упало до 15%, при этом заметно возрос интерес детей к участию в предметных олимпиадах, передает РИА «Новости».

    Одновременно с этим зафиксирован рост вовлеченности детей в образовательные соревнования. Если в 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 57% учеников, то к 2026 году этот показатель достиг 65%.

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    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о вхождении России в десятку стран по качеству школьного образования.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ в наступающем учебном году.

    Министерство просвещения предложило серьезно обновить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

    «У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

    В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

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    29 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Президент России Владимир Путин встретился с преподавателями и лауреатами олимпиад в Московском педагогическом государственном университете и поздравил с приближающимся Днем знаний, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», – сказал Путин. Он выступил в ходе открытия новых объектов образования, которое прошло в режиме видеоконференции.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    30 августа 2026, 05:54 • Новости дня
    При столкновении автобуса с «КамАЗом» в Ставропольском крае погибли пять человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ДТП с участием автобуса «Грузия-Москва» и «КамАЗа» пять человек погибли, еще 24 человека пострадали, в том числе пятеро детей, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

    «В Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса», – заявило ведомство в «Максе».

    Авария произошла ночью 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» вблизи поселка Иноземцево. По предварительным данным, водитель автобуса Setra, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, превысил безопасную скорость и не выдержал дистанцию. В результате транспортное средство врезалось во впереди идущий «КамАЗ», после чего съехало в кювет.

    Жертвами столкновения стали пять человек, они скончались на месте. В медицинские учреждения Пятигорска доставили 24 пострадавших, среди которых пятеро несовершеннолетних. Состояние четверых детей врачи оценивают как удовлетворительное, один ребенок находится в реанимационном отделении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в Петербурге при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 12 человек.

    В июле на трассе в Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

    В июне на автодороге в Ставропольском крае легковой автомобиль врезался в пассажирскую маршрутку.

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    29 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Кравцов заявил о готовности российских школ к учебному году

    Кравцов: Система образования готова к началу нового учебного года

    Tекст: Вера Басилая

    Образовательные учреждения страны завершили подготовку к приему 17,6 млн школьников, среди которых будет 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    По словам Кравцова, российские школы завершили все необходимые подготовительные мероприятия для начала занятий, передает РИА «Новости».

    «Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства уточнил количество учащихся. В новом учебном году за парты сядут 17,6 млн детей. Из них 1,5 млн человек отправятся в первый класс.

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    Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    30 августа 2026, 06:51 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Ставропольском крае пострадали 38 человек
    В ДТП с автобусом в Ставропольском крае пострадали 38 человек
    @ Госавтоинспекция Ставропольского края

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае увеличилось до 38 человек, среди них 10 детей, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

    «В результате ДТП по предварительной информации (на 06.00) пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорска», – сообщило ведомство в «Максе».

    По предварительным данным, всего в автобусе находилось 43 человека. Точное число пострадавших может измениться, так как информация по госпитализации продолжает уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автобус «Грузия – Москва» столкнулся с «КамАЗом» на трассе «Кавказ» вблизи поселка Иноземцево.

    Сообщалось, что состояние четверых детей врачи оценивают как удовлетворительное, один ребенок находится в реанимационном отделении.

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    29 августа 2026, 06:10 • Новости дня
    При атаке дронов на Ростовскую область пострадали двое детей и пять взрослых

    При атаке дронов на Ростовскую область пострадали дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате падения обломков дронов ВСУ в нескольких районах Ростовской области травмы получили местные жители, среди которых есть дети в тяжелом состоянии, сообщил в Max-канале глава региона Юрий Слюсарь.

    «По уточненным данным в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область семь человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он.

    Слюсарь добавил, что в Пролетарском районе областного центра обломки повредили два многоквартирных дома. Экстренные службы оперативно организовали эвакуацию жильцов и развернули пункт временного размещения.

    В Аксайском районе травмы получили три человека, когда фрагменты БПЛА упали на территорию складских помещений. Кроме того, падение обломков спровоцировало возгорание в местной лесополосе.

    В Багаевском районе зафиксированы повреждения остекления в частных жилых домах. Обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов. Силы ПВО в течение пятницы уничтожили 112 украинских БПЛА над девятью регионами России. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов.

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    29 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Минтранс сообщил о системе льгот на билеты для детей

    Минтранс напомнил о скидках на билеты для детей

    Tекст: Катерина Туманова

    В России действует масштабная система скидок и льгот на билеты для детей, включая бесплатный проезд в некоторых видах транспорта, напомнил министр транспорта Андрей Никитин.

    Никитин заявил, что в авиации действуют специальные скидки, право бесплатного провоза детского питания сверх нормы ручной клади и обязательная рассадка детей рядом с родителями.

    «Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна», – сообщил он РИА «Новости».

    Министр добавил, что ведомство разработало методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и игровых зон на вокзалах и в аэропортах.

    В поездах дальнего следования введена круглогодичная скидка 50% для пассажиров от 10 до 18 лет, которая не зависит от формы обучения. Дети до пяти лет могут ехать бесплатно без предоставления отдельного места, а билеты для детей от пяти до 10 лет продаются за 35% от взрослого тарифа.

    В пригородных электричках проезд бесплатен для детей до семи лет на федеральном уровне. Дополнительные льготы, включая поддержку многодетных семей, устанавливают регионы в зависимости от своих возможностей, подчеркнул Никитин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу. Минтранс сообщил расширении скидки 50% на авиабилеты для детей с марта. В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей.


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    29 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Учитель года предложил Путину организовать экскурсии на уникальные производства

    Tекст: Вера Басилая

    Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года Дмитрий Баланчуков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой об организации экскурсий на высокотехнологичные производства для учителей.

    Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года Дмитрий Баланчуков предложил организовать для педагогов посещение уникальных высокотехнологичных производств России в качестве дополнительной меры поддержки, передает РИА «Новости».

    Баланчуков, преподающий китайский и английский языки в Белгородской области, рассказал Путину, что недавно вернулся из экспедиции на Северный полюс, которая стала призом за победу в конкурсе.

    «Есть предложение организовать такие экспедиции. Не обязательно, конечно, на Северный полюс всех везти, но все же, может быть, экспедиции, экскурсии на уникальные высокотехнологичные производства или объекты нашей страны… в качестве дополнительной меры поддержки», – сказал он.

    Кроме того, педагог предложил создать на базе Центра знаний «Машук» или в Сириусе специальные курсы для молодых учителей. По его задумке, ветераны педагогического труда могли бы выступать там в роли лекторов и наставников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года преподаватель китайского языка Дмитрий Баланчуков стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года – 2025».

    Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом.

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    29 августа 2026, 02:37 • Новости дня
    Минпросвещения заявило о планах обновить стандарт начальной школы

    Минпросвещения обновит стандарт начальной школы

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году планируется обновление образовательного стандарта для начальной школы, что обеспечит плавный переход детей от дошкольного обучения, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения намерено в 2027 году обновить образовательный стандарт для учащихся начальных классов для синхронизации знаний учеников.

    «Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», – сказал министр РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что изменения помогут плавно перейти от режима дошкольного образования к школьному.

    Ранее стало известно о разработке нового стандарта для пятых-девятых классов, который свяжет различные дисциплины и определит конкретные навыки учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов рассказал о переходе пятиклассников на новый учебный план и о правилах проведения школьных линеек 1 сентября. Кравцов заявил об обновленной школьной программе с 1 сентября.


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    29 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о состоянии детей после атаки на Ростовскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по Ростовской области пострадали четверо несовершеннолетних, из них двое детей находятся в тяжелом состоянии, у них минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    По словам детского омбудсмена, двое детей, получивших ранения при атаке беспилотников на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Львова-Белова сообщила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны.

    «Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое – в удовлетворительном. У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны. Врачи оказывают необходимую помощь», – отметила детский омбудсмен.

    Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь заявлял об 11 пострадавших в результате атаки дронов. Падение обломков беспилотников в Пролетарском районе Ростова-на-Дону привело к повреждению двух многоквартирных домов. Львова-Белова добавила, что поддерживает связь с местными властями и региональным детским омбудсменом Тамарой Шевченко.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке на Ростовскую область достигло 11 человек.

    В Ростове-на-Дону медики госпитализировали двоих взрослых и двоих детей.


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    29 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал закрытие малых школ плохим решением

    Путин: Закрытие малых школ является плохим решением

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие малых школ является плохим решением для России, поэтому необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин обсудил проблемы образования на встрече с педагогами и студентами. Один из участников мероприятия обратил внимание на нехватку учителей-предметников в сельской местности, передает ТАСС.

    Для преодоления дефицита кадров прозвучала инициатива привлекать внешние ресурсные организации. Такие структуры способны дистанционно или в выездном формате помогать местным преподавателям.

    «Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему – закрывать малые школы – для России, с ее огромной территорией, плохое решение», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живого учителя искусственным интеллектом.

    Интерес россиян к наставничеству за последние пять лет вырос вдвое.

    Также Путин призвал не допустить дефицита школьных преподавателей из-за демографических изменений.

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