В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Моди на русском языке поблагодарил Путина на саммите ШОС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину во время открытой части переговоров на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Моди на русском языке выразил благодарность Путину, передает РИА «Новости». «Спасибо», – сказал индийский премьер с улыбкой в конце открытой для прессы части переговоров.
Российский лидер в ответ поблагодарил зарубежного коллегу. В начале беседы глава индийского правительства отметил основные направления сотрудничества двух государств. В частности, он выделил энергетику, инновации и космическую отрасль.
Кроме того, политик предложил обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Моди провели двустороннюю беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Российский лидер поблагодарил зарубежного коллегу за укрепление двустороннего стратегического партнерства.
В ходе переговоров индийский политик призвал остановить боевые действия на Украине.