Моди на русском языке поблагодарил Путина на саммите ШОС

Tекст: Денис Тельманов

Моди на русском языке выразил благодарность Путину, передает РИА «Новости». «Спасибо», – сказал индийский премьер с улыбкой в конце открытой для прессы части переговоров.

Российский лидер в ответ поблагодарил зарубежного коллегу. В начале беседы глава индийского правительства отметил основные направления сотрудничества двух государств. В частности, он выделил энергетику, инновации и космическую отрасль.

Кроме того, политик предложил обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Моди провели двустороннюю беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Российский лидер поблагодарил зарубежного коллегу за укрепление двустороннего стратегического партнерства.

В ходе переговоров индийский политик призвал остановить боевые действия на Украине.