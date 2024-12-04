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ФСО России решила изменить цвет меховых шапок и элементы формы
Федеральная служба охраны России планирует изменить цвет шапок-ушанок с серого на иссиня-черный, а также внести изменения в другие элементы формы своих военнослужащих.
Федеральная служба охраны (ФСО) России планирует внести изменения в форму одежды своих военнослужащих, сообщает ТАСС.
В опубликованном документе на портале проектов нормативных актов говорится об обновлении шапок и других элементов формы. Согласно проекту указа, предлагается заменить зимнюю полевую фуражку на утепленную шапку, а серый цвет меховой шапки-ушанки на иссиня-черный.
Также предусмотрено заменить плащ-накидку на пончо, а зимние полусапоги на ботинки. Эти изменения направлены на создание нового имиджа военнослужащих органов государственной охраны и оптимизацию расходов на их вещевое обеспечение.
Проект указа предлагает внести изменения в указ президента о военной форме одежды и знаках различий военнослужащих.