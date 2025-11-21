В Воронеже осудили организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»

Суд Воронежа приговорил восьмерых членов организации к срокам до семи лет

Tекст: Денис Тельманов

Восемь участников организации «Свидетели Иеговы*» в Воронеже были осуждены на сроки от шести до семи лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Левобережный суд города также назначил дополнительное наказание в виде запрета на руководство и участие в деятельности общественных религиозных организаций сроком на пять лет. Двум подсудимым суд заменил реальное лишение свободы на условное, остальные были взяты под стражу в зале суда.

Следствие установило, что осужденные действовали в составе группы с 1 сентября 2018 по 9 февраля 2020 года на территории Белгородской области и Воронежа, организовывая работу запрещенной организации в обход решения Верховного суда.

Суд признал всех обвиняемых виновными по статье о создании экстремистского объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали в Красноярском крае пятерых подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы*».

В Ялте и Алуште сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя ячейки этой организации. В Москве и области сотрудники силовых структур провели обыски по делу о деятельности запрещенной организации, в ходе которых были задержаны пять человек.

