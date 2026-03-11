«Кинжалы» использовали за время СВО не менее 44 раз

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего отечественные войска наносили удары этим видом вооружения минимум 44 раза, подсчитал ТАСС.

Согласно анализу сводок Минобороны, интенсивность использования данного типа ракет значительно возросла по мере развития конфликта.

Впервые боевое применение комплекса состоялось 18 марта 2022 года. Тогда гиперзвуковой боеприпас уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

В 2022 году зафиксировано три упоминания работы комплекса, а в 2023 – два. Однако уже в 2024 году частота пусков выросла до 14 раз. Пик активности пришелся на 2025 год, когда сообщалось о 23 случаях.

В 2026 году «Кинжал» применялся уже дважды. При этом военное ведомство обычно не раскрывает точное число выпущенных ракет, ограничиваясь констатацией факта нанесения удара.

В феврале военкор Евгений Поддубный сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» добили авиаремонтный завод во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000.

Также в прошлом году украинские спецслужбы хотели уговорить российского летчика за 3 млн долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».