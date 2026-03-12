Tекст: Дмитрий Бавырин

«Украина превратилась в крупнейший в истории концентрационный лагерь, откуда мужчинам запрещено выезжать, и где любые попытки говорить о конституционных и правовых нормах, правах человека наказываются тюремным заключением. Зеленский даже создал собственного, "правильного", государственного бога, которому разрешено молиться. Преследование крупнейшей православной церкви страны является самым наглядным подтверждением этого».

Этот текст в начале года распространила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна. Но интересен он не содержанием, поскольку для россиянина это – показания капитана Очевидность. И даже не авторством, поскольку Луна чуть ли не самый антиукраинский член Конгресса, и в этом качестве часто цитируется в СМИ. Главное в нем – обстоятельства публикации: конгресвумен выступила по мотивам письма о преследовании христиан на Украине, которое направили ей от имени нескольких депутатов Верховной Рады. Один из них – Александр Куницкий.

Куницкий даже на родине личность малоизвестная. Формально он избрался от пропрезидентской партии «Слуга народа», то есть не должен позволять себе такой роскоши, как правда о состоянии дел в стране. Однако с момента последних выборов 2019 года, когда команде Владимира Зеленского удалось провести 254 депутатов из 450 и поставить исторический рекорд, много воды утекло. Команда с тех пор превратилась в банду и сильно изменила состав: ряд депутатов «ушли в раскол». Считать их – замучаешься, а птицы невеликие, но кто-то все-таки их считает.

В марте фамилия Куницкого всплыла вновь: в парламентской оппозиции выяснили, что он не появлялся на Украине с 2024 года – и не планирует, официально проживая в Канаде, но при этом по-прежнему официально числится во фракции «Слуга народа».

Понятно, почему так. Не оттого, что Зеленский не обидчивый – он до смешного обидчивый. Просто «раскол» достиг критической стадии: во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226. Без Куницкого, соответственно, 227, поскольку его нельзя заменить, как и других одномандатников. Но на самом деле «мертвых душ» гораздо больше, и Офису президента приходится в буквальном смысле (за деньги) скупать голоса других фракций для прохождения нужных законов.

То есть большинство Зеленским уже давно потеряно. В этом смысле уход еще и Куницкого (а он должен быть лишен мандата из-за эмиграции в Канаду) и даже пары человек сверху не был бы критичен для режима, пока деньги не кончились, если бы не закон с магической цифрой 226. Когда «Слуга народа» утратит минимально необходимое количество штыков и с юридической точки зрения тоже, это обрушит конструкцию власти в том виде, в каком она существует сейчас.

Придется либо проводить выборы, что для режима сейчас неприемлемо, либо регистрировать новое большинство и заново выбирать спикера, но регистрировать «по головам», что «сожжет» все фиктивные кресла. На практике это означает, что Зеленскому придется идти на поклон к кому-то из оппозиции, а оппозиция в парламенте состоит не столько из его политических оппонентов, сколько из его личных врагов - людей, которым он жизнь испортил. Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Юрий Бойко - все они под следствием и, за исключением «неистовой Юлии», под «санкциями СНБО» - ноу-хау зеленской диктатуры, которая тем самым лишает критиков возможности распоряжаться своей собственностью.

Теперь эту возможность нужно будет кому-то вернуть и дать еще много чего сверху, чтобы сформировать новую правящую коалицию и сохранить парламенту легитимность. При этом любой из потенциальных партнеров запросит себе очень важный в украинской системе власти пост спикера, который сейчас занимает преданный лично Зеленскому юрист Руслан Стефанчук, выглядящий так, будто съел всех предыдущих спикеров.

Собственно, подсчет «мертвых душ» для их последующей зачистки ведется сейчас в интересах этого самого нового спикера: данный пост хочет занять экс-президент Порошенко. С какой целью - подстраховаться на будущее, поквитаться с Зеленским, вернуть себе часть влияния и активов - пока не так уж и важно: как освоится - разберется.

Вопрос о фиктивности депутата Куницкого поднял один из «ломов» бывшего президента – депутат Алексей Гончаренко, человек еще более мерзкий, чем сам «шоколадный олигарх», тем более, что является выраженным британским агентом. Это важно понимать, чтоб не было иллюзий: ползучий переворот против Зеленского осуществляют такие же прозападные воинствующие русофобы, как он сам в наши дни.

Семь лет назад нынешний украинских диктатор на фоне Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) смотрелся весьма адекватным и миролюбивым человеком.

Другое дело, что самого Зеленского это единство по вопросу войны с русскими вряд ли успокаивает: Порошенко – личность подлая и циничная, от него чего угодно можно ожидать. Став спикером, он станет единственным безоговорочно легитимным представителем украинской верховной власти, а для России и просто единственным легитимным. Официальная позиция Москвы с позапрошлого года в том, что Зеленский, отказавшись проводить президентские выборы, стал узурпатором, а вот Верховная Рада по-прежнему полномочна в соответствии с конституцией.

Речь не идет о том, что Порошенко, грубо говоря, может перейти на сторону России, хотя договориться с ним, вероятно, проще, чем с нынешним головнокоманувачом, так как он тертый калач, а не эго-маньяк, и понимает, как жизнь устроена, тогда как Зеленский живет мороком и иллюзиями. Просто нынешний гетман не имеет вообще никаких оснований доверять предыдущему.

Не нужно быть параноиком, чтобы думать, что именно Порошенко именно Зеленского с удовольствием предаст при первой возможности, скормив пускай не русским собакам, но, например, американским: в США, как и в ЕС, у экс-президента по-прежнему много влиятельных приятелей.

Зеленский сам создал для предшественника десятки оснований ненавидеть себя до глубины души. Ладно бы - просто отнял пост президента. Но он Порошенко опозорил, ограбил, унизил, практически посадил, - ежеминутно будет ждать ножа между лопатками от руки такого спикера, даже если при оформлении нового правящего большинства в Верховной Раде они поцелуются, а само большинство назовут как-нибудь так, чтоб разрушать было страшно типа «коалиция национального спасения» (от России, разумеется).

Для самой России происходящее интересно состоянием «идеального шторма», в котором оказался Зеленский, так как попытка мирного урегулирования конфликта с его участием явно зашла в тупик. Иными словами, прогресс возможен либо чисто военный в виде освобождения территорий РФ от ВСУ силой, либо будет связан с переходом криворожкого головнокомандувача в другое агрегатное состояние. Он должен сломаться, испариться, рухнуть, сгореть - что угодно, кроме переубеждения, поскольку переубедить его нельзя.

А «идеальный шторм» - это ситуация, когда все против тебя, как сейчас против Зеленского. Россия наступает в Донбассе, ВСУ ждут дефицита оружия, у Украины в целом заканчиваются деньги, поскольку ЕС не может одобрить новый кредит. На этом фоне поднимают голову главные внутренние враги, главные внешние друзья – Соединенные Штаты – готовятся к разговору «по-плохому», который мог бы начаться уже сейчас, если бы не война в Иране, а теперь еще в самом тылу – в парламенте – готовится тихий бунт.

Общий вектор всех этих телодвижений – Украина без Зеленского.

Криворожец уже загнан в угол, одновременно балансируя на канате. И, хотя отмерил себе длинный век (все время повторяет – «я еще молодой, ставить нужно на меня»), а Украине еще как минимум три года войны с собой как безальтернативным лидером, он несомненно оступится – скорее раньше, чем позже. Сейчас идет последняя гастроль.

Но важно понимать: упадок Зеленского и даже его крах – это для России еще не победа, а всего лишь окно возможностей, которое предоставляет история, а дальше многое зависит от того, как Москва им воспользуется, – и как Украина воспользуется своими новыми возможностями. Свежий лидер взамен ненавидимого и просроченного может дать ей новый импульс, а то и второе дыхание.

И всегда сохраняется вероятность того, что Украина стала «крупнейшим в истории концентрационным лагерем» не из-за Зеленского, а наоборот – Зеленский стал таким из-за Украины.