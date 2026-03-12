  • Новость часаЕврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 17:30 • В мире

    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского

    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Верховной Раде - единственном легитимном органе власти на Украине – не смогли принять законопроект о налогах, хотя это было одним из требований МВФ для выдачи нового кредита. Голосов не хватило, потому что в парламенте идет тихий «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского. Тех, кто его готовит, нельзя назвать друзьями России. Но Россия тоже может получить от него пользу.

    «Украина превратилась в крупнейший в истории концентрационный лагерь, откуда мужчинам запрещено выезжать, и где любые попытки говорить о конституционных и правовых нормах, правах человека наказываются тюремным заключением. Зеленский даже создал собственного, "правильного", государственного бога, которому разрешено молиться. Преследование крупнейшей православной церкви страны является самым наглядным подтверждением этого».

    Этот текст в начале года распространила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна. Но интересен он не содержанием, поскольку для россиянина это – показания капитана Очевидность. И даже не авторством, поскольку Луна чуть ли не самый антиукраинский член Конгресса, и в этом качестве часто цитируется в СМИ. Главное в нем – обстоятельства публикации: конгресвумен выступила по мотивам письма о преследовании христиан на Украине, которое направили ей от имени нескольких депутатов Верховной Рады. Один из них – Александр Куницкий.

    Куницкий даже на родине личность малоизвестная. Формально он избрался от пропрезидентской партии «Слуга народа», то есть не должен позволять себе такой роскоши, как правда о состоянии дел в стране. Однако с момента последних выборов 2019 года, когда команде Владимира Зеленского удалось провести 254 депутатов из 450 и поставить исторический рекорд, много воды утекло. Команда с тех пор превратилась в банду и сильно изменила состав: ряд депутатов «ушли в раскол». Считать их – замучаешься, а птицы невеликие, но кто-то все-таки их считает.

    В марте фамилия Куницкого всплыла вновь: в парламентской оппозиции выяснили, что он не появлялся на Украине с 2024 года – и не планирует, официально проживая в Канаде, но при этом по-прежнему официально числится во фракции «Слуга народа».

    Понятно, почему так. Не оттого, что Зеленский не обидчивый – он до смешного обидчивый. Просто «раскол» достиг критической стадии: во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226. Без Куницкого, соответственно, 227, поскольку его нельзя заменить, как и других одномандатников. Но на самом деле «мертвых душ» гораздо больше, и Офису президента приходится в буквальном смысле (за деньги) скупать голоса других фракций для прохождения нужных законов.

    То есть большинство Зеленским уже давно потеряно. В этом смысле уход еще и Куницкого (а он должен быть лишен мандата из-за эмиграции в Канаду) и даже пары человек сверху не был бы критичен для режима, пока деньги не кончились, если бы не закон с магической цифрой 226. Когда «Слуга народа» утратит минимально необходимое количество штыков и с юридической точки зрения тоже, это обрушит конструкцию власти в том виде, в каком она существует сейчас.

    Придется либо проводить выборы, что для режима сейчас неприемлемо, либо регистрировать новое большинство и заново выбирать спикера, но регистрировать «по головам», что «сожжет» все фиктивные кресла. На практике это означает, что Зеленскому придется идти на поклон к кому-то из оппозиции, а оппозиция в парламенте состоит не столько из его политических оппонентов, сколько из его личных врагов - людей, которым он жизнь испортил. Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Юрий Бойко - все они под следствием и, за исключением «неистовой Юлии», под «санкциями СНБО» - ноу-хау зеленской диктатуры, которая тем самым лишает критиков возможности распоряжаться своей собственностью.

    Теперь эту возможность нужно будет кому-то вернуть и дать еще много чего сверху, чтобы сформировать новую правящую коалицию и сохранить парламенту легитимность. При этом любой из потенциальных партнеров запросит себе очень важный в украинской системе власти пост спикера, который сейчас занимает преданный лично Зеленскому юрист Руслан Стефанчук, выглядящий так, будто съел всех предыдущих спикеров.

    Собственно, подсчет «мертвых душ» для их последующей зачистки ведется сейчас в интересах этого самого нового спикера: данный пост хочет занять экс-президент Порошенко. С какой целью - подстраховаться на будущее, поквитаться с Зеленским, вернуть себе часть влияния и активов - пока не так уж и важно: как освоится - разберется.

    Вопрос о фиктивности депутата Куницкого поднял один из «ломов» бывшего президента – депутат Алексей Гончаренко, человек еще более мерзкий, чем сам «шоколадный олигарх», тем более, что является выраженным британским агентом. Это важно понимать, чтоб не было иллюзий: ползучий переворот против Зеленского осуществляют такие же прозападные воинствующие русофобы, как он сам в наши дни.

    Семь лет назад нынешний украинских диктатор на фоне Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) смотрелся весьма адекватным и миролюбивым человеком.

    Другое дело, что самого Зеленского это единство по вопросу войны с русскими вряд ли успокаивает: Порошенко – личность подлая и циничная, от него чего угодно можно ожидать. Став спикером, он станет единственным безоговорочно легитимным представителем украинской верховной власти, а для России и просто единственным легитимным. Официальная позиция Москвы с позапрошлого года в том, что Зеленский, отказавшись проводить президентские выборы, стал узурпатором, а вот Верховная Рада по-прежнему полномочна в соответствии с конституцией.

    Речь не идет о том, что Порошенко, грубо говоря, может перейти на сторону России, хотя договориться с ним, вероятно, проще, чем с нынешним головнокоманувачом, так как он тертый калач, а не эго-маньяк, и понимает, как жизнь устроена, тогда как Зеленский живет мороком и иллюзиями. Просто нынешний гетман не имеет вообще никаких оснований доверять предыдущему.

    Не нужно быть параноиком, чтобы думать, что именно Порошенко именно Зеленского с удовольствием предаст при первой возможности, скормив пускай не русским собакам, но, например, американским: в США, как и в ЕС, у экс-президента по-прежнему много влиятельных приятелей.

    Зеленский сам создал для предшественника десятки оснований ненавидеть себя до глубины души. Ладно бы - просто отнял пост президента. Но он Порошенко опозорил, ограбил, унизил, практически посадил, - ежеминутно будет ждать ножа между лопатками от руки такого спикера, даже если при оформлении нового правящего большинства в Верховной Раде они поцелуются, а само большинство назовут как-нибудь так, чтоб разрушать было страшно типа «коалиция национального спасения» (от России, разумеется).

    Для самой России происходящее интересно состоянием «идеального шторма», в котором оказался Зеленский, так как попытка мирного урегулирования конфликта с его участием явно зашла в тупик. Иными словами, прогресс возможен либо чисто военный в виде освобождения территорий РФ от ВСУ силой, либо будет связан с переходом криворожкого головнокомандувача в другое агрегатное состояние. Он должен сломаться, испариться, рухнуть, сгореть - что угодно, кроме переубеждения, поскольку переубедить его нельзя.

    А «идеальный шторм» - это ситуация, когда все против тебя, как сейчас против Зеленского. Россия наступает в Донбассе, ВСУ ждут дефицита оружия, у Украины в целом заканчиваются деньги, поскольку ЕС не может одобрить новый кредит. На этом фоне поднимают голову главные внутренние враги, главные внешние друзья – Соединенные Штаты – готовятся к разговору «по-плохому», который мог бы начаться уже сейчас, если бы не война в Иране, а теперь еще в самом тылу – в парламенте – готовится тихий бунт.

    Общий вектор всех этих телодвижений – Украина без Зеленского.

    Криворожец уже загнан в угол, одновременно балансируя на канате. И, хотя отмерил себе длинный век (все время повторяет – «я еще молодой, ставить нужно на меня»), а Украине еще как минимум три года войны с собой как безальтернативным лидером, он несомненно оступится – скорее раньше, чем позже. Сейчас идет последняя гастроль.

    Но важно понимать: упадок Зеленского и даже его крах – это для России еще не победа, а всего лишь окно возможностей, которое предоставляет история, а дальше многое зависит от того, как Москва им воспользуется, – и как Украина воспользуется своими новыми возможностями. Свежий лидер взамен ненавидимого и просроченного может дать ей новый импульс, а то и второе дыхание.

    И всегда сохраняется вероятность того, что Украина стала «крупнейшим в истории концентрационным лагерем» не из-за Зеленского, а наоборот – Зеленский стал таким из-за Украины.

    Захарова: Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями
    Киев атаковал десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    Директора музея геноцида армян уволили за подарок книги о Карабахе Вэнсу
    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая
    Долина поддержала отказ от слова International у группы «Иванушки»

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026 году: расписание, предметы, порядок проведения

      Знания российских школьников проверяются не только с помощью ЕГЭ, есть и ряд других инструментов. Один из них – Всероссийские проверочные работы (ВПР). Зачем они нужны, какие классы сдают ВПР в 2026 году, по каким именно предметам, а также каковы сроки и порядок проведения данных экзаменов?

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

